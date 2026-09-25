Сирены прозвучали в Казани: объявлена воздушная тревога

В Казани в связи с угрозой атаки БПЛА прозвучали сирены. Горожан предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности.

«Внимание! Воздушная тревога! Угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы. Погасите свет, предупредите соседей о воздушной тревоге. Зайдите в ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги"», – произнес голос из громкоговорителя.

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане 24 сентября в 23.33. Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск была объявлена 25 сентября в 01.02.

Что делать при угрозе атаки БПЛА – руководство от МЧС

Если объявлена угроза атаки БПЛА, и вы находитесь в здании, необходимо спуститься на нижние этажи – в подвал или паркинг, не используя лифт. На улице можно укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. ‎

«Если вы находитесь в квартире, перейдите в ту её часть, где нет окон, расположитесь между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Нужно сесть на пол и держаться подальше от окон. Если вы обнаружили обломки БПЛА, их нельзя трогать ни в коем случае», – отметили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

‎Если удалось сделать фотографии или видеозаписи БПЛА, передайте их сотрудникам полиции. Сообщите о БПЛА по номеру 112. Нельзя распространять фото и видео в социальных сетях – это может помочь противнику выполнить корректировку и повторить атаку.

Если вы заметили висящий в воздухе БПЛА, старайтесь не попадать в зону прямой видимости – найдите укрытие или отойдите в сторону. ‎Рядом с БПЛА запрещено пользоваться рациями, мобильными телефонами, устройствами GPS. Это может повлиять на работу беспилотника и привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к его детонации. Осколки дрона также могут таить в себе опасность.