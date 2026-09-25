В аэропорту «Бегишево» введены ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.

На фоне режима беспилотной опасности, введенного в Татарстане, аналогичные ограничения действуют и в аэропорту Казани.

25 сентября в 1.02 была объявлена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В столице Татарстана прозвучали сирены воздушной тревоги.