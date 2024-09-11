Обвиняемый в убийстве замначальника Танкового училища заявил о желании отправиться на СВО

Обвиняемый в убийстве бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового училища заявил о желании отправиться в зону СВО. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал адвокат обвиняемого.

«Вину в полном объеме признает и готов уйти на СВО», – сказал адвокат.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Тело бывшего заместителя начальника Танкового училища обнаружили в минувший понедельник в квартире одного из домов на Япеева в центре Казани. Полицейские прибыли на место событий и обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Тело Валерия Хахина с ножевыми ранениями было замотано в ковер. Его нашла супруга Мария Горшунова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался водитель такси. По предварительным данным, ранее он был знаком с Хахиным.