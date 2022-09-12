Хотел «заказать» его и чтобы тело не нашли: новые детали убийства в лифте на Минской

В деле об убийстве казанского бизнесмена в лифте дома на Минской появились новые подробности. Следствие и дочь погибшего уверены, что обвиняемый заранее все спланировал. Их версию подтверждают и некоторые свидетели. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».

Марату Низамову предъявлено обвинение по нескольким статьям: в покушении на мошенничество, убийстве и хранении оружия Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Дочь убитого требует с подсудимого 2,5 млн рублей

«Я все сделал правильно», – сегодня дочь убитого Рафаэля Дускаева Вероника Алиева процитировала в суде слова предполагаемого убийцы ее отца. Она добавила, что будет добиваться для него пожизненного срока. По ее словам, свою вину он признал, но в содеянном нисколько не раскаивается. С момента старта дела в Верховном суде РТ девушка не пропустила ни одного заседания.

Жестокое убийство произошло в сентябре прошлого года. В лифте дома на Минской был застрелен 51-летний казанский бизнесмен Рафаэль Дускаев. По горячим следам по подозрению в убийстве был задержан 36-летний Марат Низамов, он попался полицейским, когда пытался со своим отцом уехать из города. Сейчас ему предъявлено обвинение по нескольким статьям: в покушении на мошенничество, убийстве и хранении оружия.

Дочь Дускаева будет добиваться для убийцы пожизненного срока Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Он даже не предпринимал никаких попыток с нами связаться и попросить прощения», – добавила в беседе с корреспондентом агентства дочь погибшего.

Помимо максимального наказания, девушка добивается от Марата Низамова компенсации морального и материального вреда – она запросила 2,5 млн рублей.

Убит из-за двух участков в Салмачах

О том, что Рафаэль Дускаев выставил на продажу два земельных участка в Салмачах с производственным цехом, Марат Низамов узнал в середине августа. Именно тогда у него созрел план обмануть Дускаева и отобрать у него землю, уверено следствие. На обсуждение деталей покупки ушло почти две недели, 2 сентября сделка состоялась – утром Дускаев и Низамов встретились в МФЦ и составили необходимые документы. Сумма сделки составила 6 млн рублей.

Затем мужчины отправились домой к Дусакаеву. Перед тем как зайти в подъезд, Низамов достал из багажника карабин «Сайга», объяснив продавцу, что у них с собой крупная сумма, случиться может что угодно. Передача кейса с деньгами Дускаеву произошла уже в лифте. Там продавец решил открыть кейс и обнаружил купюры «банка приколов». Между мужчинами вспыхнул конфликт, в процессе которого Низамов выстрелил из ружья в голову Дускаева. Доехав до 15 этажа, он вытащил тело убитого в подъезд, прихватил с собой его паспорт, документы о праве собственности и скрылся на своем автомобиле.

Скоро со своей версией случившегося перед судом выступит сам подсудимый Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Тело спрячут так, что его никогда не найдут»

На скамье подсудимых Марат Низамов оказался в июне. С того момента Верховный суд РТ успел допросить не один десяток свидетелей. Одним из последних в суде выступил сосед подсудимого Зуфар Хусаинов. Его допросили сегодня. Он рассказал, что виделся с Низамовым буквально накануне убийства. Уже тогда Низамов обмолвился о том, что планирует отобрать у знакомого земельные участки в Салмачах и спрашивал совета, как это можно аккуратно провернуть.

«Мы встретились с Низамовым 1 сентября, нам надо было съездить на авторынок. По пути он рассказал, что собирается у кого-то купить участок, но расплачиваться за него не будет. Я еще тогда сказал, что в случае чего, он будет первым подозреваемым», – начал рассказывать подробности разговора с Низамовым его сосед.

Следствие и дочь погибшего уверены, что обвиняемый заранее все спланировал Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Разговорившись с соседом, Низамов рассказал ему, что задумал инсценировать исчезновение собственника, для этого он даже был готов заказать его убийство.

«Он говорил, что может обратиться к ребятам из Таджикистана или Дагестана. Якобы они могут спрятать тело так, что его никто не найдет», – добавил Хусаинов, на этом допрос свидетеля закончился.

Совсем скоро со своей версией случившегося перед судом выступит сам подсудимый. После чего стороны перейдут к прениям и Верховный суд РТ вынесет Низамову приговор.