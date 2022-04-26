Казанец, едва не зарезавший кондуктора: «Сожалею о случившемся, готов ответить»

Поругались – именно так объяснил свой поступок безработный 24-летний казанец, который едва не убил кондуктора троллейбуса. Сегодня в суде молодой человек рассказал, что сильно жалеет о том, что совершил. Так или иначе, суд отправил его в СИЗО. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Евгения Кузнецова, который накануне напал с ножом на кондуктора троллейбуса, доставили в Ново-Савиновский районный суд под конвоем Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Задержал злоумышленника, рискуя жизнью

Не женат, детей нет, судим никогда не был, работал почтальоном, потом отучился на менеджера гостиничного бизнеса – всё, что известно о 24-летнем жителе Казани, который накануне напал с ножом на кондуктора троллейбуса. Евгений Кузнецов долгое время никак не может найти работу, живет на обеспечении родителей. Сегодня в Ново-Савиновском районном суде Казани ему избрали меру пресечения.

В минувшее воскресенье на улице Адоратского молодой человек зашел в троллейбус №1, он был сильно пьян. К нему подошел кондуктор и попросил оплатить проезд, Евгений отказался. Завязалась ссора, во время которой Кузнецов вытащил из кармана кухонный нож и ударил им кондуктора в живот.

Позже выяснилось, что незадолго до нападения на кондуктора Кузнецов попытался ограбить магазин. Кража сорвалась, он решил скрыться в общественном транспорте и сел в троллейбус.

Задержать Кузнецова удалось экипажу троллейбуса и пассажирам. В данный момент пострадавший кондуктор находится в больнице. Ему сделали операцию. Пострадавшему 27 лет, он приехал в Россию из Узбекистана, работать кондуктором начал в декабре, рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

«Руководство предприятия приняло решение премировать сотрудника за проявленную ответственность на рабочем месте и за помощь в поимке злоумышленника. На данный момент состояние кондуктора оценивается как стабильное. Желаем ему скорейшего выздоровления!» – добавили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

История с нападением на кондуктора стала известна не только в столице республики, но и за ее пределами. После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому выяснить и доложить все подробности и обстоятельства нападения.

Задержанному было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Готов ответить за свой поступок»

Больше суток Кузнецов провел во временном изоляторе, в суд его доставили под конвоем. Задержанному было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За такое преступление ему теперь грозит до десяти лет лишения свободы – следствие настояло на том, чтобы отправить Кузнецова в СИЗО.

«Есть все основания полагать, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Виновность Кузнецова подтверждается показаниями свидетелей, он может оказать на них давление», – обратилась к суду следователь Анастасия Ерундова.

Сам обвиняемый четкого ответа на вопрос, согласен он или нет с ходатайством следствия, суду не дал, в отличие от адвоката, который просил суд оставить его под домашним арестом. Кузнецов рассказал, что свою вину он полностью признает и сильно сожалеет.

«Я сожалею о своем поступке. Я все понимаю и готов ответить за свой поступок», – коротко ответил суду Кузнецов.

В перерыве журналисты обратились к нему с вопросами, чтобы узнать подробности и причины конфликта с кондуктором, но, посоветовавшись с адвокатом, отвечать молодой человек отказался.

«Не хочу ничего комментировать. Наверное, мы с кондуктором поругались. Обращаться к родственникам пострадавшего у меня пока нет возможности тоже», – ответил на вопросы журналистов обвиняемый.

Суд отправил Кузнецова в СИЗО на полтора месяца, до 22 июня. Не исключено, что действия обвиняемого могут переквалифицировать на более тяжкую статью – «Покушение на убийство». Следственный комитет инициировал передачу уголовного дела Кузнецова следственному отделу Ново-Савиновского района Казани.