Бастрыкин поручил следствию установить обстоятельства нападения на кондуктора в Казани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому выяснить и доложить об обстоятельствах нападения на кондуктора в казанском троллейбусе. Информация об этом появилась на официальном сайте Следкома РФ.

Напомним, что ранее «Татар-информ» сообщал, что нетрезвый житель Казани напал с ножом на кондуктора троллейбуса. Незадолго до нападения казанец хотел ограбить магазин, после чего попытался скрыться на общественном транспорте.

Экипаж троллейбуса и неравнодушные жители задержали злоумышленника. Кондуктор, рискуя жизнью, остановил злоумышленника, однако получил ножевое ранение. Сейчас он в больнице, ему сделали операцию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

