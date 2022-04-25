Не желая платить за проезд, казанец набросился с ножом на кондуктора троллейбуса

Инцидент произошёл накануне вечером в салоне троллейбуса №1 на улице Адоратского. 24-летний пассажир, будучи пьяным, ударил в живот 27-летнего кондуктора. Последнего доставили в больницу и оказали необходимую медпомощь.

По предварительным данным, причиной конфликта послужило то, что молодой человек не хотел платить за проезд. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Так как действия подозреваемого могут быть рассмотрены, как попытка убийства, следком инициировал, чтобы прокуратура передала уголовное дело следственному отделу Ново-Савиновского района Казани. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.