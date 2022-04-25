news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
25 апреля 2022  12:01
Павел Климчак

Не желая платить за проезд, казанец набросился с ножом на кондуктора троллейбуса

news_top_970_100

Инцидент произошёл накануне вечером в салоне троллейбуса №1 на улице Адоратского. 24-летний пассажир, будучи пьяным, ударил в живот 27-летнего кондуктора. Последнего доставили в больницу и оказали необходимую медпомощь.

По предварительным данным, причиной конфликта послужило то, что молодой человек не хотел платить за проезд. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Так как действия подозреваемого могут быть рассмотрены, как попытка убийства, следком инициировал, чтобы прокуратура передала уголовное дело следственному отделу Ново-Савиновского района Казани. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#кондуктор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100