Обвиняемый по делу «Свидетелей Иеговы»*: «Я не старейшина, а рядовой прихожанин»

Предполагаемого организатора казанской ячейки секты «Свидетелей Иеговы»* сегодня начал допрашивать суд. Следствие считает его местным Старейшиной, сам он свою причастность к организации и вербовке новых адептов отрицает. Настаивает, что был простым верующим. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».

Каждый визит в суд для Лейсан Бочкаревой – возможность увидеться с мужем, который три года находится в СИЗО Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В суд с шарами на свиданье с мужем

В белом костюме, с заячьими ушами на голове, с надувными шарами в руках и с открытками сегодня встречала в суде своего супруга 40-летняя Лейсан Бочкарева. Ее муж Андрей, как и она сама и их общая приятельница Татьяна Обижествит, стали фигурантами дела о «Свидетелях Иеговы»*. Дело рассматривает Вахитовский районный суд Казани.

Каждый визит в суд для Лейсан, по ее собственному признанию, возможность увидеться с мужем, который все это время находится в СИЗО. В январе 2020 года, когда в Казани накрыли иеговистов*, Андрея отправили за решетку. Лейсан и Татьяна остались под домашним арестом.

«Три года он находится в СИЗО и за все время нам не дали встретиться, хотя мы имеем на свидания полное право. Так и видимся здесь, в суде, когда идет процесс», – пожаловалась Лейсан.

Процесс начался с небольшой задержкой. В суд не успел вовремя приехать адвокат подсудимых из Москвы. Именно он выстраивает линию защиты четы Бочкаревых, и должен был вести допрос Андрея. Озвучивать свою версию случившегося подсудимый, по всей видимости будет не один день.

«Я не было последователем "Свидетелей Иеговы*"»

В начале своего допроса Андрей Бочкарев просил суд дать ему возможность высказаться самому, после этого обещал ответить на все вопросы. Затем подсудимый начал зачитывать готовый текст со своими доводами, с первых же секунд стало понятно, что свою вину в экстремизме он не признает. По его словам, вся его деятельность была направлена на проповедование, идеологию иеговистов*, уверяет, на навязывал.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Никакого отношения ни к организации "Свидетелей Иеговы"* в Казани, ни к управленческому центру России я не имею. И их последователем не был. Тем более, не было никакого сговора. Вся моя деятельность была направлена на вероисповедание. Это мое конституционное право», – начал свое выступление Бочкарев.

Познакомился со «Свидетелями Иеговы»* Андрей в 2003 году. Несколько лет он самостоятельно изучал Библию, после этого принял решение присоединиться к иеговистам*. Бочкарев обратил внимание на то, что его решение было добровольным: «Давления на меня никто не оказывал».

«Моя вера строится на Библии, а не на уставах. Тем самым, я выражаю веру в бога Иегову. Я никогда не относился к юридическому лицу. И чем занимались в Казани организация "Свидетели Иеговы"* и управленческий центр России, мне не известно», – настаивает подсудимый.

«Проповедовать мог любой, не обязательно лидеры»

Из всего, что сегодня успел зачитать Бочкарев, стало понятно, что он называет себя рядовым верующим, который всего-то и делал, что пытался жить по религиозным правилам. До того, как в 2017 году организация была запрещена Верховным судом РФ, Андрей вместе со своей супругой часто посещали еженедельные богослужения. Они проходили в арендованных помещениях, между собой иеговисты* их называли «залами царства».

Там изучали Библию, поклонялись Иегове, молились, пели песни. Так продолжалось до 2017 года. Затем собрания ушли в подполье и стали проводиться втихую на квартирах. К примеру, подобные собрания проводились дома у Татьяны Обижествит.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Хочу отметить, что Верховный суд не запретил нам верить в бога Иегову. Речи о запрете богослужения не было. Совместное вероисповедание – обязанность каждого христианина. Это была моя прямая обязанность. Моя цель – это проповедь. Я хочу исполнять волю бога, которая записана в Библии», – добавил Бочкарев.

Вести проповеди мог любой крещеный человек, а не лидеры, как утверждает следствие, настаивает иеговист*.

«У меня не было цели вовлекать в религию, и, тем более, оказывать на людей психологическое воздействие. Что-то внушать, манипулировать. Я честно и искреннее рассказывал о боге тем, кто действительно хотел слушать», – отметил подсудимый.

Организация с корыстными целями и верхушкой в США

Между тем, у «Свидетелей Иеговы»* была своя жесткая иерархия, рассказывал ранее в суде бывший адепт Шигапов. Он заявил, что организация преследует корыстные и политические цели, и к настоящей религии отношения никакого не имеет. Самое высшее руководство организации базируется в США, именно оттуда приходят все распоряжения и указания.

Люди, которые попадали в секту, делились на крещеных и не крещеных возвещателей, проповедников, пионеров, разъездных надзирателей. Высшая ступень, которую можно занять в структуре иеговистов, – старейшина. Именно до старейшины, по версии следствия, и дослужился Андрей Бочкарев.

В список экстремистских организаций «Свидетели Иеговы»* попали из-за того, что их деятельность, по заключениям экспертов, угрожала жизни и здоровью россиян. К примеру, иеговисты* отказывались от переливания крови. Для участников секты переливать себе чужую кровь означало «пожирать чужую душу». Поэтому в паспорте каждый из «Свидетелей Иеговы»* держал бумажку с запиской: «Никакой крови». И если член организации попадал в больницу, то он должен был показать ее медикам и отказаться от переливания крови. В этой же бумажке указывался человек, который должен был защищать своего подопечного от насильственного переливания крови.

«Но не все так кардинально. К примеру, я принимаю такие препараты, которые выполнены на основе крови. Но я же от них не отказываюсь. Умирать не хочет никто», – рассказала Лейсан Бочкарева.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адепты челнинской ячейки получили условные сроки

К слову, дело казанских иеговистов* не первый нашумевший процесс в отношении «Свидетелей Иеговы»* в Татарстане. В 2018 году по делу об экстремизме в Челнах задержали четверых организаторов ячейки – Владимира Мякушина, Константина Матрашова, Айдара Юльметьева, Ильхама Каримова.

Во время обысков у них нашли не меньше пятисот книг, 80 тетрадей и 150 листов текста с лекциями и проповедями. Найденный запас запрещенной литературы пополнился на полторы тысячи отчетов о проповеднических работах, 900 бланков об отказе от переливания крови, а также 1000 бланков с обращениями к неофитам на татарском языке

В 2021 году городской суд Набережных Челнов вынес им приговор. Все четверо получили условные сроки до трех лет. Позже осужденные пытались обжаловать приговор в Верховном суде РТ. Однако коллегия судей оставила решение городского суда без изменений.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ