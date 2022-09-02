«Священное писание к делу не пришьешь»: Верховный суд РТ не оправдал «Свидетелей Иеговы»*

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию на приговор участникам челнинской ячейки «Свидетелей Иеговы»*. В 2021 году все они получили условные сроки по делу об организации деятельности экстремистской группировки и участии в ней. Но приговор их не устроил. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

Верховный суд Татарстана оставил приговор участникам Набережночелнинской ячейки «Свидетелей Иеговы»* без изменений Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию на приговор участникам челнинской ячейки «Свидетелей Иеговы»*. Решение районный суд вынес еще в декабре 2021 года. Тогда участники дела получили условные сроки по делу об организации деятельности экстремистской группировки и участии в ней. Одного из них также осудили за финансирование экстремистской деятельности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 2017 года деятельность «Свидетелей Иеговы»* запрещена в России Верховным судом, однако они никуда не делись и продолжают свою преступную деятельность.

По версии следствия, Владимир Мякушин со своими товарищами уже после запрета суда возобновил деятельность челнинской ячейки. Она проработала с апреля 2017-го по май 2018 года. В этот отрезок времени они проводили собрания на конспиративных квартирах. По данным правоохранительных структур, встречи посетили не менее 900 человек. А раз в неделю Мякушин с товарищами устраивали сбор средств. Лидеры местной организации вели финансовую отчетность, в которой и отражена сумма в почти 300 тысяч рублей.

«Разработку по этому уголовному делу вели сотрудники Управления ФСБ России по РТ», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Весной 2018 года, в Набережных Челнах полицейские провели обыски в квартирах восьмерых участников и четверых организаторов ячейки экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Тогда их сразу арестовали и заключили под стражу – ведущего инженера одного из автозаводов Автограда Владимира Мякушина и слесаря Константина Матрашова. За пару дней были найдены и арестованы и другие участники ячейки, а именно строитель и автомеханик Айдар Юльметьев, а также Ильхам Каримов. Тогда у них нашли не меньше пятисот книг, 80 тетрадей и 150 листов текста с лекциями и проповедями. Найденный запас запрещенной литературы пополнился на полторы тысячи отчетов о проповеднических работах, 900 бланков об отказе от переливания крови, а также 1000 бланков с обращениями к неофитам на татарском языке – все это хранилось у подозреваемых дома.

«Я отказался взять в руки автомат, потому что это не в моих принципах»

По решению районного суда в 2021 году Матрашов и Каримов были приговорены к двум с половиной годам, Юльметьев к 2 годам и 9 месяцам. Мякушев, которого обвинили не только в организации экстремистского сообщества, но и в его финансировании, получил 3 года и 1 месяц. Все фигуранты отделались условным наказанием.

В зале суда сегодня собралось не менее 25 последователей «Свидетелей Иеговы»*. Большинство пришло поддержать осужденных товарищей. В своей жалобе фигуранты добивались оправдания и реабилитации.

По версии следствия, Владимир Мякушин со своими товарищами уже после запрета суда возобновил деятельность челнинской ячейки Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Заседание началось с прений сторон, участники процесса заявили, что выскажутся во время последнего слова, выступить решил только Ильхам Каримов.

«Приговор районного суда Набережных Челнов начинается с ссылки на запрет деятельности организации ‘’Свидетели Иеговы’’*. Меня обвиняют в том, что я продолжил противоправные действия, но хочу заявить, что я никогда не состоял в организациях – это мое вероисповедание, которое должно быть защищено 28-й статьей конституции РФ», – сказал осужденный Ильхам Каримов.

Он рассказал суду о своем мнении по поводу признания его организации экстремистской и приводил множество цитат из Библии. Настаивал на том, что это очень важная информация и без нее нельзя уловить суть дела. После этого в прениях суд перешел к последним словам осужденных.

«Я не экстремист и не террорист, и никогда не придерживался подобных взглядов. Да, я отказался взять в руки автомат, потому что это не в моих принципах, но свою преданность государству доказал тем, что прошел альтернативную гражданскую службу. И поэтому я считаю, что меня, как и моих товарищей, нужно оправдать за отсутствием состава преступления», – заявил Айдар Юльметьев.

Все фигуранты дела настаивали на том, что организация «Свидетели Иеговы»* не запрещена в большинстве стран мира. Осужденные настаивали на том, что считают необходимым оправдать в РФ всех, кто когда-либо был осужден за подобные религиозные взгляды и выплатить им компенсации. Адвокаты делали акцент, что в ближайшей по взглядам к РФ стране – Белоруссии – «Свидетели Иеговы»* не преследуются государством.

Запрещалось признавать флаг России и главу государства

В Набережных Челнах для проведения собраний вначале арендовались просторные залы, которые вмещали не менее 200 человек. Затем старейшины, (духовные руководители закрепляющиеся за районом города), заговорили о том, что нужен свой «Зал Царства» — храм. Они выкупили и отремонтировали здание в поселке ГЭС, за счет денежных сборов. Но церковь закрылась еще до того, как «Свидетели Иеговы»* попали в черный список.

В зале суда сегодня собралось не менее 25 последователей «Свидетелей Иеговы»* Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Внутри сообщества у каждого были определенные обязанности, при управленцах-старейшинах всегда были свои «возвещатели» и служебные помощники. Но главную роль в наборе новых приспешников играли так называемые пионеры (проповедники-миссионеры). Именно их обучали основам менеджмента и рассказывали как завязать беседу с незнакомым человеком. У пионеров было два статуса, (общий и специальный), от такого наименования зависела норма проповедей, которая варьировалась от 90 до 140 часов в месяц.

Ранее, рядовые «Свидетели Иеговы»* рассказали корреспонденту «Татар-информа», что в сообществе к проступкам всегда относились сурово. Выгнать могли за малейшую ошибку, а изгоя обрекали на одиночество, потому что старые связи утеряны, а новые от него отказались. В организации существовало правило, согласно которому нельзя приветствовать флаг России и другие атрибуты государственности, главу государства и участвовать в выборах. Рядовые члены сообщества должны были четко усвоить, что на свете есть только один авторитет — Иегова, остальное их не касается. Под запретом оказались дни рождения, Рождество, Пасха и мусульманские праздники. А всех, кто их праздновал, признавали грешниками и настрого запрещали с ними общаться.

У каждого управленца-старейшины были свои «возвещатели», которые участвовали в проповедях «Свидетелей Иеговы»* и сдавали по ним отчеты, а служебные помощники вели документацию и выдавали литературу. Но главную роль в наборе приспешников играли так называемые пионеры (проповедники-миссионеры). Именно они вовлекали в сообщество новых членов. В зависимости от статуса пионера (общий или специальный), у него была своя норма проповедей, которая варьировалась от 90 до 140 часов в месяц. Пионерам преподавали уроки менеджмента и учили, как завязать беседу с незнакомым человеком и заинтересовать его.

«Никакой крови»

В России организацию «Свидетелей Иеговы»* признали экстремистской по иску Министерства юстиции России и постановили ликвидировать «Управленческий центр свидетелей Иеговы в РФ» и запретить его деятельность на территории страны. На судебном процессе в Набережных Челнах в 2019 году в вину «Свидетелям Иеговы»* вменялось распространение информации, которая несет угрозу жизни, а именно отказ от переливания крови.

«По решению российских судов еще в 2019 году брошюры «Свидетелей Иеговы»* были признаны экстремистскими так же, как и деятельность восьми организаций в регионах России. Проводилась экспертиза их информационных брошюр, и специалисты пришли к выводу, что содержащаяся в них информация представляет угрозу для здоровья», – сказала тогда представитель Министерства юстиции РФ Светлана Борисова.

В России организацию «Свидетелей Иеговы»* признали экстремистской по иску Министерства юстиции России Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Переливать себе чужую кровь по мнению «Свидетелей Иеговы»* – это «пожирать чужую душу». Поэтому в паспорте каждый из участников организации держал бумажку с записью: «Никакой крови». Если участник организации попадал в больницу и ему было необходимо перелить кровь, медики получали отказ на проведение процедуры. В этой же бумаге указывался человек, который должен был защищать своего подопечного от насильственного переливания крови. Именно отказ от переливания крови стал в России одним из оснований для признания религиозного сообщества «Свидетели Иеговы»* экстремистской организацией.

«Не затягивайте процесс цитатами из Священного писания»

Во время рассмотрения апелляционной жалобы сегодня процесса все четверо фигурантов дела на стадиях прений и последнего слова, пытались как можно чаще цитировать священное писание. Между цитатами осужденные пытались объяснить суду, как используют и трактуют Библию иеговисты в своем учении.

В какой-то момент Ильхам Каримов, которого коллегия суда попросила быть точнее в своих рассуждениях и высказываться по существу, парирова:«У меня подготовлено еще два Библейских стиха и 15 страниц текста».

Все выступления осужденных больше напоминали проповедь. Судьи попросили их не затягивать процесс, в ответ иеговисты начали пререкаться.

«Я в университете тоже изучал Библию, у нас для этого была отдельная дисциплина. Не думайте, что мы не читали Священное писание, говорите суть», – отсановил выступление-проповедь судья.

В итоге Верховный суд Татарстана оставил приговор участникам Набережночелнинской ячейки «Свидетелей Иеговы»* без изменений.

* Организация, деятельность которой признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена на территории России