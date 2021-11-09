«Они преследуют корыстные цели»: адепт рассказал в суде о казанских «Свидетелях Иеговы»*

Сегодня Вахитовский суд Казани выслушал одного из главных свидетелей по громкому делу «Свидетелей Иеговы»*. Он рассказал о массе запретов для участников секты, к примеру, иеговисты обязаны были отказываться от близких, если те не разделяли их взгляды. А в реальности же руководители, по словам свидетеля, преследовали лишь корыстные цели.

Сегодня Вахитовский суд Казани выслушал одного из главных свидетелей по громкому делу

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

К 40-летней Лейсан Бочкаревой сегодня в Вахитовском районном суде Казани было приковано все внимание журналистов. Сначала женщина была настроена негативно, отказывалась общаться, просила ее не снимать. Позже ее агрессия сменилась дружелюбием. Женщина даже стала делиться некоторыми подробностями из своей личной жизни, сожалела, что давно не видела своего мужа Андрея Бочкарева, а он, к слову, главный фигурант уголовного дела, сейчас находится под стражей. Для него Лейсан Бочкарева сегодня оделась во все белое, надела на голову корону, ее необычный вид оценили все.

«Мой муж меня всегда называл "Моя королева". Можно сказать, что я сегодня пришла на свидание», – делилась с журналистами Бочкарева.

К 40-летней Лейсан Бочкаревой сегодня в Вахитовском районном суде Казани было приковано все внимание журналистов Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

59-летняя Татьяна Обижествит пришла в суд следом за Лейсан. Женщина сразу заявила, что никаких комментариев давать не будет, и вообще попросила журналистов не присутствовать на процессе. 46-летнего Андрея Бочкарева завели в зал суда под конвоем. Весь процесс мужчина улыбался, переговаривался со своей супругой. Казалось, что все происходящее его не интересует.

Задержали троицу в Казани в январе 2020 года. Тогда во время обысков в квартирах задержанных оперативники изъяли запрещенную литературу, компьютеры и телефоны. Выяснилось, что ячейка секты действовала с марта 2018 года. Бочкареву и Обижествит на время следствия отправили под домашний арест, а Андрея Бочкарева поместили в СИЗО. Выяснилось, что мужчина был много раз судим за кражу, разбой, грабежи и покушение на убийство. В последний раз суд приговорил его к 12 годам колонии.

В секте уже 18 лет

То, что «Свидетели Иеговы»* – запрещенная в России с 2017 года организация, подсудимые не признают. Они уверяют, что ничего противозаконного не совершали. Мол, за что судить? За вероисповедание? Напомним, что экстремисткой организацию признал Верховный суд РФ по иску Министерства юстиции РФ, поскольку деятельность «Свидетелей Иеговы»* угрожает жизни и здоровью людей.

46-летнего Андрея Бочкарева завели в зал суда под конвоем. Весь процесс мужчина улыбался, переговаривался со своей супругой Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

В частности иеговистам вменялся отказ от переливания крови. Переливать себе чужую кровь для участников секты означало "пожирать чужую душу". Поэтому в паспорте каждый из «Свидетелей Иеговы»* держал бумажку с запиской: «Никакой крови». И если член организации попадал в больницу, то он должен был показать ее медикам и отказаться от переливания крови. В этой же бумажке указывался человек, который должен был защищать своего подопечного от насильственного переливания крови.

«Это наше вероисповедание, которое гарантировано конституцией. Мы ничего не организовывали. Сейчас мне вменяют организацию экстремистской организации, на основе чего? Никаких доказательств не предоставили», – уверяла журналистов Лейсан Бочкарева.

Женщина настаивала, что никаких собраний она не проводила. Все встречи были добровольные.

«В 2017 году Верховный суд мне не запрещал делиться своим вероисповеданием. Даже сейчас я вам могу сказать, что Бога зовут Иегова. Получается, что в данный момент я с вами уже делюсь. Если мы и собирались со своими единомышленниками, то это тоже запрещено? Мы общались на разные темы, это были обычные дружеские встречи», – высказалась Бочкарева.

Впервые Лейсан Бочкарева столкнулась со «Свидетелями Иеговы»* в Набережных Челнах. На тот момент ей было 22 года. Отец, как рассказала подсудимая, был атеистом, мать – мусульманкой. Единственной религиозной книгой в доме был Коран.

Впервые Лейсан Бочкарева столкнулась со «Свидетелями Иеговы»* в Набережных Челнах. На тот момент ей было 22 года Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«С детства я искала своего Бога. Потом я стала изучать религию. Попала к "Свидетелям Иеговы"*, и уже там на собраниях я познакомилась со своим будущим мужем Андреем», – делилась своими воспоминаниями Бочкарева.

В какой момент челнинцы оказались в Казани, Бочкарева не рассказала. Но не исключено, что супруги попросту сбежали, когда в отношении других организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы»* возбудили уголовное дело об экстремизме. Челнинских участников секты задержали в 2018 году, примерно в тот же период, когда Бочкаревы, по версии следствия организовали ячейку в Казани. Позже дело было передано в городской суд. На скамье подсудимых оказались четверо челнинцев — Владимир Мякушин, Константин Матрашов, Айдар Юльметьев, Ильхам Каримов. Приговор по делу еще не вынесен.

«Это не религия, они преследуют политические и корыстные цели»

О том, что «Свидетели Иеговы»* – организация со своей жесткой иерархией рассказал суду житель Казани некий Шигапов. Сегодня суд допросил его в качестве свидетеля. Он рассказал, что впервые столкнулся с иеговистами в 1999 году, когда в секту попал его родственник, а после и он сам. Позже оба они стали миссионерами.

«Меня даже отправляли на курсы в Нижнекамск, на которых меня учили методам вербовки новеньких. Тогда же на учебе я познакомился с Андреем Бочкаревым, он тогда был «пионером». Еще до личного знакомства с ним, я слышал о том, что, находясь в местах лишения свободы, он изучал учения иеговистов. Уже тогда он был фанатичным человеком, который жил только по канонам "Свидетелей Иеговы"*», – рассказывал свидетель.

Челнинских участников секты задержали в 2018 году, примерно в тот же период, когда Бочкаревы, по версии следствия организовали ячейку в Казани Фото: © Эльвира Мухаметдинова / ИА «Татар-информ»

Шигапов вспоминал, что все люди, попадающие в секту, делятся на крещеных и некрещеных возвещателей, проповедников, пионеров, разъездных надзирателей. Высшая ступень, которую можно занять в структуре иеговистов, – старейшина. Именно до старейшины и дослужился Андрей Бочкарев. Не раз Шигапов видел супругов на собраниях в Казани. Они проходили в квартирах на Серова и Шмидта.

«Старейшинами могут быть только мужчины, которые должны соответствовать требованиям, приведенным в Библии. Старейшина является пастором собрания, он наделен божьими полномочиями, организует собрания, встречи, проповедует учение "Свидетелей Иеговы"*, организует конгрессы, занимается арендой залов и оплатой, а также возглавляет правовой комитет, судит возвещателей за инакомыслие», – рассказал Шигапов.

Самое высшее руководство находится в США, именно оттуда приходят все распоряжения и указания.

«В случае если мнение адепта противоречило учениям иеговистов, на него оказывалось психологическое воздействие. Там подавлялась свобода мыслей, совести, слова. Люди, попадающие в организацию, должны были отказаться от переливания крови, образования, работы на военных объектах, общения с инакомыслящими, даже если это их родные и близкие. В последствии я понял, что здесь преследуются не религиозные цели, а политические и корыстные», – рассказал свидетель.

Так или иначе, ни супруги Бочкаревы, ни Обижествит свою вину в экстремизме не признают. Суд должен еще опросить десятки свидетелей и самих подсудимых, только после этого будет вынесен приговор.

*Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ