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Обвинение запросило для казанского предпринимателя Руслана Баязитова* пять лет колонии
Вахитовский суд Казани продолжает рассмотрение уголовного дела Руслана Баязитова*. Его обвиняют в разжигании ненависти через интернет с угрозой применения насилия.
Сегодня прокуратура запросила для Баязитова* пять лет колонии общего режима. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.
«Татар-информ» рассказывал, что летом 2023 года известный казанский предприниматель, будучи пьяным, устроил скандал в интернет-чате. Он оскорблял русских и желал смерти сторонникам СВО. Мужчина также высказался о Президенте РФ и пожелал России поражения в войне.
Предприниматель родился в Казани, женат, имеет двоих детей. На момент задержания он был учредителем нескольких организаций и индивидуальным предпринимателем.
Баязитов* не признает свою вину. В случае, если суд признает его виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов
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