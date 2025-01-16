Обвинение запросило для казанского предпринимателя Руслана Баязитова* пять лет колонии

Вахитовский суд Казани продолжает рассмотрение уголовного дела Руслана Баязитова*. Его обвиняют в разжигании ненависти через интернет с угрозой применения насилия.

Сегодня прокуратура запросила для Баязитова* пять лет колонии общего режима. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

«Татар-информ» рассказывал, что летом 2023 года известный казанский предприниматель, будучи пьяным, устроил скандал в интернет-чате. Он оскорблял русских и желал смерти сторонникам СВО. Мужчина также высказался о Президенте РФ и пожелал России поражения в войне.

Предприниматель родился в Казани, женат, имеет двоих детей. На момент задержания он был учредителем нескольких организаций и индивидуальным предпринимателем.

Баязитов* не признает свою вину. В случае, если суд признает его виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов