В Казани суд отказался арестовывать счета семьи Баязитова* на полмиллиарда рублей

Вахитовский суд Казани продолжает рассмотрение уголовного дела Руслана Баязитова*. Его обвиняют в разжигании ненависти через интернет с угрозой применения насилия.

Сегодня государственный обвинитель подал ходатайство об аресте счетов родственников Баязитова*: его жены и дочери. В общей сложности на этих счетах находится более полумиллиарда рублей. На одном из счетов дочери предпринимателя обнаружили около пяти миллионов долларов. Обвинение полагает, что этими деньгами пользуется сам Баязитов* и он, возможно, может финансировать запрещенные организации.

Адвокаты и сам Баязитов* заявили суду, что часть этих средств вложена в бизнес и находится на специальных счетах. Другая часть, по их словам, – личные сбережения бизнесмена, хранящиеся на различных банковских счетах.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судья частично удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, постановив: «Арестовать 600 тысяч рублей на одном счету супруги Руслана Баязитова*, в остальном отказать».

Напомним, летом прошлого года известный казанский предприниматель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в интернет-чате. Он оскорблял русских и желал смерти сторонникам СВО. Мужчина также высказался о Президенте РФ и пожелал России поражения в войне.

Предприниматель родился в Казани, женат, имеет двоих детей. На момент задержания он был учредителем нескольких организаций и индивидуальным предпринимателем.

На первом заседании старший помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова сообщила суду, что в ночь на 6 июля прошлого года Руслан Баязитов*, будучи пьяным, вошел в публичный чат с 80 тысячами пользователей. Там он начал оскорблять русских, обвиняя их в ненависти ко всем остальным национальностям, используя нецензурные выражения.

«Обвиняемый совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение группы лиц по признаку происхождения и национальности – русские, а также по принадлежности к социальной группе – поддерживающие специальную военную операцию. Баязитов* сделал это публично с использованием интернета и с угрозой насилия. Он заявил о готовности убивать лиц русской национальности, поддерживающих проведение СВО», – заявил государственный обвинитель.

Согласно результатам лингвистической экспертизы, фраза «Да, я ненавижу эту нацию и готов за это отвечать. Я готов убивать и уничтожать тех, кто поддерживает СВО» содержит признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения группы лиц.

Баязитов* не признает свою вину. В случае, если суд признает его виновным, ему может грозить от трех до шести лет лишения свободы.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов