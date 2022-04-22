«Обвинение непонятно, вину не признаю»: «Тукаевские» просят вернуть дело в прокуратуру

В Вахитовском суде Казани закончили оглашение обвинительного заключения по одному из самых масштабных уголовных дел последних лет – группировки «Тукаевские». На скамье подсудимых 30 человек. Их обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и других преступлениях.

Сегодня помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков повторно огласил обвинение в отношении одной из подсудимых – Елены Ивановой. Недавно женщина родила ребенка, поэтому уголовное дело в отношении нее было приостановлено. Однако на прошлом заседании ее адвокат выступила с ходатайством о возобновлении дела. Ивановой предъявлены обвинения по статьям «Организация незаконной миграции» и «Участие в преступном сообществе». По версии следствия, в группировку она вступила в первой половине 2016 года.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Согласно своим преступным ролям, Иванова и иные лица принимали непосредственное участие в организации незаконной миграции на территории России, лично изготавливали фиктивные трудовые договора, выступали в качестве принимающих иностранных граждан, собирали у них деньги, подавали в федеральные органы уведомления и иные документы на иностранных граждан с целью их незаконного пребывания в РФ. Обманывали должностных лиц о трудовых отношениях и местах пребывания граждан, при этом лично подписывали расписки о предупреждении об уголовной ответственности за дачу ложных сведений. Передавали средства в криминальный общак, вербовали новых участников и совершали иные незаконные действия, направленные на получение прибыли для себя лично и преступного сообщества в целом», – зачитал гособвинитель.

Следом судья передал слово подсудимым и их защитникам, чтобы они выразили свое отношение к предъявленному обвинению. Почти все они высказались единодушно: «обвинение непонятно, вину не признаю».

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Что касается моего отношения к предъявленному мне обвинению, то хочу отметить, что оно мне непонятно, потому что никакой конкретики в отношении меня обвинение не содержит, кроме голословных предложений о том, что якобы я и иные лица давали указания другим лицам о совершении преступлений. Я не понимаю, как я могу защищаться от такого неконкретного, размытого обвинения, в котором отсутствуют даже непосредственное место, время и обстоятельства преступления. В частности, это затрудняет подтверждение алиби или использование других разрешенных законом способов защиты. Вину ни по одному инкриминируемому мне преступлению не признаю в полном объеме», – заявил Альфред Гильмутдинов, которого следствие считает одним из организаторов группировки.

От нескольких адвокатов даже поступили объемные ходатайства о возвращении дела прокурору. В своем обращении к суду они изложили множество противоречий в тексте гособвинения, а также ряд нарушений, которые, на их взгляд, были допущены на этапе предварительного следствия.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Я думаю всем понятно, что озвученное обвинение – это просто нагромождение слов и каких-то штампов, взятых из других источников, которые не имеют никакого отношения к настоящему делу. Например, утверждение стороны обвинения о том, что якобы все подсудимые знакомы друг с другом, живут недалеко и так далее. Насколько я помню из материалов дела, не найдется более двух человек, которые жили на одной улице. Следующее, на что делался упор в гособвинении, это якобы наличие "общака". Что это значит, не расписано. Но никаких денежных средств, которые можно было бы подвести под эту категорию, по делу не установлено», – отметил один из адвокатов.

Рассмотрение данных ходатайств суд отложил, а пока установил порядок судебного следствия: на следующем заседании будут допрошены лица, заключившие досудебное соглашение. Дальше суд перейдет к допросу потерпевших и свидетелей, затем исследует письменные материалы дела, и только после этого допросит самих подсудимых.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, группировку основали четверо казанцев в 2009 году. В состав ОПГ входили несколько бригад: «Цумовские», «Авторовские», «Дальневские», «Даниловские», «Азатовские», «Сиротки» и другие. В разное время группировка пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они угоняли автомобили, портили чужое имущество, совершали разбойные нападения.

Помимо этого, следствие считает, что участники ОПГ похитили у восьми граждан и одной фирмы более 50 млн рублей, а также незаконно провезли на территорию страны около 7,6 тыс. иностранцев.

По данным следствия, лидерами группировки были Наиль Шайхутдинов, Геннадий Кирилов и Альфред Гильмутдинов – им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Еще один предполагаемый организатор ОПГ – Анатолий Агрба сбежал из России и сейчас находится в розыске, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Отметим, что всего в деле «Тукаевских» насчитывается более 73 эпизодов, в материалах дела – порядка 240 томов. На оглашение гособвинения потребовалось три дня.