Жилой комплекс «Мой Ритм» от «Ак Барс Дом» признан лучшим проектом в России

В Торгово-промышленной палате Татарстана 14 апреля прошло награждение застройщиков Татарстана: победителей и призеров в номинациях градостроительного конкурса «Топ ЖК-2022» и крупнейших застройщиков по вводу жилья в 2021 году. Мероприятие состояло из двух этапов: церемония награждения победителей и призеров и обсуждение антикризисных мер.

В мероприятии приняли участие начальник управления развития стройкомплекса Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Динар Сагдатуллин, первый зампредправления — директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев, а также руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик и представитель НОЗА в РТ Дмитрий Мищенко.

Спикерами от IT-компаний выступили: директор Розенталь Групп «Сириус» Евгений Розенталь, ведущий менеджер по работе с клиентами компании «Юникорн», директор по маркетингу Smartis Родион Батудаев, эксперт Компания Profitbase Роман Синенко, генеральный директор компании Frontliner Григорий Котомин и директор по развитию Сделка.РФ Ольга Сидоренко.

Компания «Ак Барс Дом» получила целый ряд наград. Проект «Мой Ритм» признан лучшим жилым комплексом среди новостроек в Республике Татарстан и занял второе место. Кроме того, проект «Мой Ритм» отмечен как лучший жилой комплекс в Российской Федерации, в части масштабной застройки свободных территорий (финалист, третье место).

Кроме этого по итогам конкурса был отмечен проект «Солнечный Город Супер» как лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Татарстан. Он занял первое место в номинации доступное жилье.

Стоит отметить, что «Ак Барс Дом» активно развивает IT-технологии и является первым застройщиком в регионе, который совместно с компанией «Юникор» на базе платформы Ujin реализовал мобильное приложение «Всегда рядом». Платформа позволяет одноименной управляющей компании оказывать сервис нового уровня, повышать эффективность своей работы и лояльность собственников квартир. Приложением уже пользуются жители ЖК «Солнечный Город Супер», «Нобелевский», «Мой Ритм», «Казань XXI век». Также квартиры с автоматизированной функцией можно приобрести в строящемся ЖК «Светлая Долина».

Проект «Мой Ритм» был отмечен на Федеральном уровне и занял призовое место среди всех ЖК по России. Это еще одно доказательство того, что «Ак Барс Дом» возводит проекты высокого уровня.

ЖК «Мой Ритм» находится в одном из лучших районов Казани, рядом с «Мегой», на пересечении проспекта Победы и улицы Сахарова, где рядом строится метро. Все дома нового района монолитно-каркасные, а стены возведены из керамического кирпича. Это прочно, безопасно и надежно. Квартиры спроектированы по европейским стандартам и отвечают высоким требованиям жилья комфорт-класса.

Дворы «Моего Ритма» разрабатывала одна из лучших команд в России — ландшафтное бюро AFA совместно с детскими психологами. Они продумали сценарии для жизни с учётом интересов всех жителей. Игровые площадки, гамаки, скамейки и даже целые мини-кабинеты в собственном дворе в окружении густого сада. А для комфортных прогулок с четвероногим другом в каждом подъезде мы предусмотрели дог-боксы с пакетиками для уборки за питомцами.

По соседству с комплексом расположены крупные торговые центры: «Мега», «Икеа», Castorama и «Южный». Благодаря удобным автомобильным развязкам и общественному транспорту в шаговой доступности вы будете меньше времени тратить на дорогу и всё успевать. А если захочется насладиться прогулкой на свежем воздухе, то до красивейшего Горкинско-Ометьевского леса лишь 10 минут езды.

Группа компаний «Ак Барс Дом» создана в 2008 году в Казани. За свой успешный опыт работы на рынке недвижимости Поволжья, компания реализовала множество проектов, как крупнейших жилых комплексов, так и индивидуальных застроек, коммерческой недвижимости, социально-ориентированных объектов, строительства паркингов.

В портфеле компании насчитывается ряд жилых комплексов с индивидуальным и ярким дизайном. Самые видные проекты это — элитный ЖК «Берег» в привлекательном месте с видом на Кремль, жилой комплекс «Чистое небо», целый семейный микрорайон «Солнечный город», ЖК «Светлая долина» находящийся в экологичном месте, уютный жилой комплекс «Казань XXI век» и солидный ЖК «Тулпар».