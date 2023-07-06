«Обсудили международные проекты»: Минниханов опубликовал фотографию с Лавровым

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Обсудили наши международные проекты. Министр иностранных дел дал высокую оценку прошедшему KazanForum!» – отметил руководитель республики.

Как ранее рассказали в пресс-службе Раиса РТ, Лавров рассказал, что ознакомился с программой форума, и отметил, что она получилась очень насыщенной.

Напомним, XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошел с 17 по 21 мая в столице республики и собрал более 7,2 тыс. участников из 85 стран мира и 84 регионов страны. Об итогах события читайте в материале «Татар-информа».