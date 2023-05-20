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«На Востоке понимают – Россию нельзя изолировать»: каков главный итог KazanForum
Более 16 тысяч участников обсуждали развитие экономических и культурных связей России со странами исламского мира на площадке KazanForum в Казани. Главный вывод делегатов: планы западных стран по «отключению» России от мира провалились. Корреспонденты «Татар-информа» собрали впечатления гостей по итогам события.
«Казань оказалась прекрасным местом для проведения такого большого мероприятия»
«Вам удалось собрать большое количество людей из разных стран здесь, в Казани. Несмотря на давление, Россия по-прежнему занимает важное место среди своих партнеров, которые уважают вашу страну», - подчеркнул прилетевший в Казань из Каира председатель Союза арабских выпускников советских и российских вузов Шериф Хассан Гед.
Площадка KazanForum, по словам египетского гостя, стала настоящей кросс-культурной средой, где эффективное общение на деловые темы идет параллельно с культурным обменом между отдельными странами и целыми регионами мира.
«Египет отказался от всех этих санкций, которые ввели против вашей страны. И точно так же поступили множество других государств по всему миру. На Западе так и не поняли, что Россию нельзя отрезать от остального мира, невозможно запретить вашу культуру. На Востоке мы это понимаем», – объяснил Шериф Хассан Гед.
Он высоко оценил усилия организаторов форума, которые смогли сделать пребывание иностранных гостей на татарстанской земле максимально дружественным и комфортным.
«Казань оказалась прекрасным местом для проведения такого большого мероприятия, организация была четкой. Не заметил никаких накладок, ошибок. Нам дали отличную возможность для общения не только с российскими коллегами, но и с нашими соседями по региону. Мы смогли пообщаться с иранскими, африканскими и другими делегатами», - заключил господин Гед.
«У вас очень сильная инфраструктура, которая позволяет проводить такие мероприятия»
О ценности открытого и уважительного диалога между представителями самых разных стран, культур и конфессий рассказал специальный представитель МИД России по гуманитарным вопросам Стивен Сигал. Он принял участие сразу в нескольких сессиях Форума молодых дипломатов стран ОИС, который проходил на полях KazanForum 2023.
«Сделать так, чтобы тебя понимали, достаточно легко. Для этого нужно общение на самые разные темы, расширение диапазона диалога. Это позволяет строить настоящие мосты взаимодействия между разными культурами и религиями», – подчеркнул Сигал.
Он добавил, что именно такие подходы нужно передавать молодым поколениям. Отличной площадкой для такого общения являются международные форумы.
Аналогичного мнения придерживается и другой иностранный участник площадки – атташе посольства Сирии Фарид Омран.
«Нужно активизировать роль молодых дипломатов, чтобы они больше участвовали в международных форумах и конференциях, общались с коллегами из других стран, укрепляя взаимное доверие и партнерство», - отметил господин Омран.
Он добавил, что уже не в первый раз посещает татарстанскую столицу.
«Для меня Казань уже родной город. Здесь я не чувствую себя как иностранец. С каждым годом видно, как развивается город, ваша республика и уровень организации этого форума. У вас очень сильная инфраструктура, которая позволяет проводить такие мероприятия», - заключил Фарид Омран.
«С точки зрения СМИ все организовано очень хорошо и профессионально»
В 2023 году KazanForum вышел на новый исторический уровень, считает директор представительства Гостелерадио Ирана в России Сейед Али Дараби.
«Я посещаю этот форум с 2018 года и в течение нескольких лет заметил очень серьезное его развитие. Я как человек, который посещает это мероприятие каждый год, могу сказать, что и формат форума, и его контент очень сильно развиваются, событие проходит на высшем уровне. Намного больше стран начали участвовать в этом форуме. И еще больше стран готовы присоединяться к нему в будущем», - пояснил Сейед Али Дараби.
По словам иранского гостя, участие в KazanForum в этом году стало для него прекрасным журналистским опытом.
«С точки зрения СМИ все организовано очень хорошо и профессионально. И иностранных корреспондентов, и местных журналистов здесь встречают хорошо, обеспечивая все необходимое. Я восхищен таким отношением, это дает мне возможность больше рассказывать про Казань и Татарстан, чтобы еще больше людей узнали про этот замечательный город», - заключил Сейед Али Дараби.
«KazanForum – отрезвляющий ответ Западу»
«Мы видим, как Казань и KazanForum становятся новой консолидирующей силой исламского мира, плацдармом для укрепления доверия и сотрудничества Российской Федерации с мусульманскими странами. Это особенно важно, когда в современных геополитических условиях коллективный Запад всячески пытается изолировать Россию. Проведение такого масштабного форума в Казани в целях развития долгосрочных отношений на принципах партнерства и взаимоуважения со странами Востока – сильный и отрезвляющий ответ Западу», – подчеркнул депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.
По словам парламентария, невозможно изолировать такое многонациональное и многоконфессиональное государство, как Россия. Наоборот, в условиях внешнего давления наше общество демонстрирует стойкость, сплоченность и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству с теми, кто не признает однополярный мир и не принимает диктат коллективного Запада.
«Такими странами сегодня являются в том числе наши друзья и партнеры в исламском мире. Действительно, в их лице мы получили надежных и принципиальных союзников, с помощью и при поддержке которых Россия может уверенно преодолеть все геополитические и цивилизационные вызовы», – заключил Олег Морозов.
«Находясь здесь, можно почувствовать изменения в мире»
Яркие эмоции от прошедшего форума получили его участники из десятков регионов России и соседних стран. Представители компаний поставили твердую пятерку организаторам KazanForum.
«Шикарный форум, всё на высшем уровне! Охват 85 стран, насколько я знаю, 15 тысяч человек посетило мероприятие, подобное происходит впервые. Лично я советую посетить игру “Бай” - получил массу впечатлений и знаний в исламских финансах», - отметил Ринат Гузельбаев из Asia Alliance Bank.
«Замечательное мероприятие! Здесь мы встречаемся с друзьями, огромное количество наших визави из стран исламского сотрудничества, поэтому всё очень содержательно и интересно. Мы заключаем множество соглашений. Мы думаем, что этот форум станет стартом для нашей деятельности», – рассказал председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров.
«Чувствуется вовлеченность участников. Сейчас происходят изменения в мире, и это можно почувствовать находясь здесь. Очень радует, что здесь такое количество гостей из разных стран. Благодаря этому открывается понимание, что нужно развивать партнерство с зарубежными коллегами», – заключил Артем Луговцев из SOCAR.
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