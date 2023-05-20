«На Востоке понимают – Россию нельзя изолировать»: каков главный итог KazanForum

Площадка KazanForum стала настоящей кросс-культурной средой Фото: © Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

«Казань оказалась прекрасным местом для проведения такого большого мероприятия»

«Вам удалось собрать большое количество людей из разных стран здесь, в Казани. Несмотря на давление, Россия по-прежнему занимает важное место среди своих партнеров, которые уважают вашу страну», - подчеркнул прилетевший в Казань из Каира председатель Союза арабских выпускников советских и российских вузов Шериф Хассан Гед.

Площадка KazanForum, по словам египетского гостя, стала настоящей кросс-культурной средой, где эффективное общение на деловые темы идет параллельно с культурным обменом между отдельными странами и целыми регионами мира.

«Египет отказался от всех этих санкций, которые ввели против вашей страны. И точно так же поступили множество других государств по всему миру. На Западе так и не поняли, что Россию нельзя отрезать от остального мира, невозможно запретить вашу культуру. На Востоке мы это понимаем», – объяснил Шериф Хассан Гед.

Он высоко оценил усилия организаторов форума, которые смогли сделать пребывание иностранных гостей на татарстанской земле максимально дружественным и комфортным.

Более 16 тысяч участников обсуждали развитие экономических и культурных связей России со странами исламского мира Фото: © Владимир Астапкович / Фотохост-агентство РИА Новости

«Казань оказалась прекрасным местом для проведения такого большого мероприятия, организация была четкой. Не заметил никаких накладок, ошибок. Нам дали отличную возможность для общения не только с российскими коллегами, но и с нашими соседями по региону. Мы смогли пообщаться с иранскими, африканскими и другими делегатами», - заключил господин Гед.

«У вас очень сильная инфраструктура, которая позволяет проводить такие мероприятия»

О ценности открытого и уважительного диалога между представителями самых разных стран, культур и конфессий рассказал специальный представитель МИД России по гуманитарным вопросам Стивен Сигал. Он принял участие сразу в нескольких сессиях Форума молодых дипломатов стран ОИС, который проходил на полях KazanForum 2023.

Стивен Сигал принял участие сразу в нескольких сессиях Форума молодых дипломатов стран ОИС Фото: © Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости

«Сделать так, чтобы тебя понимали, достаточно легко. Для этого нужно общение на самые разные темы, расширение диапазона диалога. Это позволяет строить настоящие мосты взаимодействия между разными культурами и религиями», – подчеркнул Сигал.

Он добавил, что именно такие подходы нужно передавать молодым поколениям. Отличной площадкой для такого общения являются международные форумы.

Аналогичного мнения придерживается и другой иностранный участник площадки – атташе посольства Сирии Фарид Омран.

«Нужно активизировать роль молодых дипломатов, чтобы они больше участвовали в международных форумах и конференциях, общались с коллегами из других стран, укрепляя взаимное доверие и партнерство», - отметил господин Омран.

Участники форума считают, что в 2023 году KazanForum вышел на новый исторический уровень Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что уже не в первый раз посещает татарстанскую столицу.

«Для меня Казань уже родной город. Здесь я не чувствую себя как иностранец. С каждым годом видно, как развивается город, ваша республика и уровень организации этого форума. У вас очень сильная инфраструктура, которая позволяет проводить такие мероприятия», - заключил Фарид Омран.

«С точки зрения СМИ все организовано очень хорошо и профессионально»

В 2023 году KazanForum вышел на новый исторический уровень, считает директор представительства Гостелерадио Ирана в России Сейед Али Дараби.

«Я посещаю этот форум с 2018 года и в течение нескольких лет заметил очень серьезное его развитие. Я как человек, который посещает это мероприятие каждый год, могу сказать, что и формат форума, и его контент очень сильно развиваются, событие проходит на высшем уровне. Намного больше стран начали участвовать в этом форуме. И еще больше стран готовы присоединяться к нему в будущем», - пояснил Сейед Али Дараби.

«Казань и KazanForum становятся новой консолидирующей силой исламского мира» Фото: © Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

По словам иранского гостя, участие в KazanForum в этом году стало для него прекрасным журналистским опытом.

«С точки зрения СМИ все организовано очень хорошо и профессионально. И иностранных корреспондентов, и местных журналистов здесь встречают хорошо, обеспечивая все необходимое. Я восхищен таким отношением, это дает мне возможность больше рассказывать про Казань и Татарстан, чтобы еще больше людей узнали про этот замечательный город», - заключил Сейед Али Дараби.

«KazanForum – отрезвляющий ответ Западу»

«Мы видим, как Казань и KazanForum становятся новой консолидирующей силой исламского мира, плацдармом для укрепления доверия и сотрудничества Российской Федерации с мусульманскими странами. Это особенно важно, когда в современных геополитических условиях коллективный Запад всячески пытается изолировать Россию. Проведение такого масштабного форума в Казани в целях развития долгосрочных отношений на принципах партнерства и взаимоуважения со странами Востока – сильный и отрезвляющий ответ Западу», – подчеркнул депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

Олег Морозов считает, что в условиях внешнего давления наше общество демонстрирует стойкость, сплоченность и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству с теми, кто не признает однополярный мир Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам парламентария, невозможно изолировать такое многонациональное и многоконфессиональное государство, как Россия. Наоборот, в условиях внешнего давления наше общество демонстрирует стойкость, сплоченность и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству с теми, кто не признает однополярный мир и не принимает диктат коллективного Запада.

«Такими странами сегодня являются в том числе наши друзья и партнеры в исламском мире. Действительно, в их лице мы получили надежных и принципиальных союзников, с помощью и при поддержке которых Россия может уверенно преодолеть все геополитические и цивилизационные вызовы», – заключил Олег Морозов.

«Находясь здесь, можно почувствовать изменения в мире»

Яркие эмоции от прошедшего форума получили его участники из десятков регионов России и соседних стран. Представители компаний поставили твердую пятерку организаторам KazanForum.

«Шикарный форум, всё на высшем уровне! Охват 85 стран, насколько я знаю, 15 тысяч человек посетило мероприятие, подобное происходит впервые. Лично я советую посетить игру “Бай” - получил массу впечатлений и знаний в исламских финансах», - отметил Ринат Гузельбаев из Asia Alliance Bank.

Яркие эмоции от прошедшего форума получили его участники из десятков регионов России и соседних стран Фото: © Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

«Замечательное мероприятие! Здесь мы встречаемся с друзьями, огромное количество наших визави из стран исламского сотрудничества, поэтому всё очень содержательно и интересно. Мы заключаем множество соглашений. Мы думаем, что этот форум станет стартом для нашей деятельности», – рассказал председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров.

«Чувствуется вовлеченность участников. Сейчас происходят изменения в мире, и это можно почувствовать находясь здесь. Очень радует, что здесь такое количество гостей из разных стран. Благодаря этому открывается понимание, что нужно развивать партнерство с зарубежными коллегами», – заключил Артем Луговцев из SOCAR.