Лавров назвал Минниханова лидером среди глав регионов России по ведению внешних связей

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Встреча состоялась в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

«Хочу поблагодарить Вас поддержку в развитии международного сотрудничества Татарстана. В рамках единой внешнеполитической линии нашей страны Татарстан вносит свой вклад в укрепление отношений с партнерами, дружественными странами», – сказал Рустам Минниханов.

Он напомнил, что за рубежом действуют представительства Татарстана, республика активно работает с Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном.

Отдельно Раис Татарстана остановился на работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую он возглавляет по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Во время разговора Сергей Лавров высоко оценил проведение KazanForum. «Я читал материалы по форуму. Очень насыщенная была программа», – сказал министр.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

«Вы среди лидеров по ведению внешних связей. И самое главное, от этой работы хорошая отдача как для республики, так и для страны в целом», – подчеркнул Сергей Лавров, обращаясь к Рустаму Минниханову.

Участники встречи обсудили предстоящую встречу глав государств БРИКС, которая по указу Президента России должна состояться в Казани в 2024 году.