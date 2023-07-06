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Лавров назвал Минниханова лидером среди глав регионов России по ведению внешних связей
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Встреча состоялась в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.
«Хочу поблагодарить Вас поддержку в развитии международного сотрудничества Татарстана. В рамках единой внешнеполитической линии нашей страны Татарстан вносит свой вклад в укрепление отношений с партнерами, дружественными странами», – сказал Рустам Минниханов.
Он напомнил, что за рубежом действуют представительства Татарстана, республика активно работает с Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном.
Отдельно Раис Татарстана остановился на работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую он возглавляет по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Во время разговора Сергей Лавров высоко оценил проведение KazanForum. «Я читал материалы по форуму. Очень насыщенная была программа», – сказал министр.
«Вы среди лидеров по ведению внешних связей. И самое главное, от этой работы хорошая отдача как для республики, так и для страны в целом», – подчеркнул Сергей Лавров, обращаясь к Рустаму Минниханову.
Участники встречи обсудили предстоящую встречу глав государств БРИКС, которая по указу Президента России должна состояться в Казани в 2024 году.
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