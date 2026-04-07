Общий износ тепловых сетей «Татэнерго» достигает 61%

Общий износ тепловых сетей АО «Татэнерго» составляет 61%, наиболее высокий уровень зафиксирован в городе Нижнекамске. Об этом было сказано сегодня на очередном заседании совета директоров компании, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Плановый объем замены трубопроводов тепловых сетей на 2026 год в целом по «Татэнерго» соответствует уровню двух прошлых лет. В основном заменять будут трубы Нижнекамских тепловых сетей, в том числе за счет федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

При этом, несмотря на ежегодно проводимую плановую замену инженерных сетей, происходит рост эксплуатационных повреждений из-за изношенности тепловых сетей компании.

По итогам прошлого года было зафиксировано два инцидента на опасных производственных объектах тепловых сетей (Казанских и Набережночелнинских). На самих тепловых сетях произошло 2308 случаев повреждений (эксплуатационных и по результатам гидравлических испытаний). Рост по сравнению с 2024 годом объясняется высоким уровнем повреждаемости на трубопроводах Нижнекамских тепловых сетей.

За год на объектах генерации «Татэнерго» случилось 64 аварии в электроэнергетике, что соответствует уровню 2024 года. Достаточно высокая аварийность связана с выросшей загрузкой станций, которая вызвана «большой аварийностью оборудования на юге и частому выходу из строя электростанций на западных территориях страны».

Наряду с этим отмечается отставание в обновлении основного оборудования электростанций России, что приводит к исчерпанию паркового ресурса оборудования и снижению его надежности. Основная масса станций страны была построена в 60-е и 70-е годы XX века. Соответственно, у них почти одновременно заканчивается или уже закончился ресурс, что приводит к необходимости постоянного и дорогого ремонта.

В результате – высокий уровень аварийности на Заинской ГРЭС и Набережно-Челнинской ТЭЦ при значительном росте с 2024 года выработки электрической энергии по филиалам.

В 2025 году было запланировано и выполнено капитальных и средних ремонтов 28 единиц основного оборудования электрических станций. На текущий год предполагается капитально отремонтировать 29 единиц оборудования: девять энергетических котлов, восемь паровых и газовых турбин, семь генераторов, три гидроагрегата и два силовых трансформатора. Общий объем финансирования за 2025 год был равен 3 млрд 926 млн рублей.