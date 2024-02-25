Общее число просмотров «Игр будущего» превысило 1 млрд

Церемонию открытия и прошедшие соревнования «Игр будущего» посмотрели более миллиарда раз. Такими данными на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» на выставке-форуме «Россия» поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Прямую трансляцию церемонии открытия „Игр будущего“ и соревнования уже посмотрело более миллиарда человек», — цитирует его ТАСС.

Зампред Правительства напомнил, что участие в церемонии открытия приняли Президент России Владимир Путин, а также лидеры пяти дружественных стран. Всего же на ней присутствовали свыше 60 высокопоставленных гостей и несколько тысяч зрителей.

Напомним, что до 3 марта в Казани проходит международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Он организован в концепции фиджитал, объединяющей соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.

Церемония открытия соревнований состоялась 21 февраля. В ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и ряд зарубежных лидеров.