Чернышенко: Уже девять стран хотят проводить у себя «Игры будущего»

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Девять стран хотят провести Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» на своей территории. Об этом сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время визита на автодром в «Сириусе», где началась квалификация фиджитал-гонок G-Drive основной программы турнира. Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.

«Завтра мы будем закрывать первый проект в истории человечества. Мы помним, что Президент [России Владимир Путин] подарил этот формат всему миру. Мы видим, что уже девять стран хотят у себя проводить такие соревнования. Ну об успехе говорит, конечно, огромное количество участников, топовых команд из 107 стран, которые приехали в Казань», – сказал он.

Дмитрий Чернышенко осмотрел трассу и помещение с гоночными симуляторами, а также посетил боксы команд.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний. Уже в первый день, во время встречи с российским лидером, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести Игры будущего 2025 года у них в республике. Затем на открытии турнира о готовности принять состязания в Узбекистане в 2026 году заявил Президент Шавкат Мирзиёев.