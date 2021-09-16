Обращение к Мишустину по маткапиталу рассмотрят на заседании Госсовета РТ 23 сентября

Двадцать четвертое заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва состоится 23 сентября. На нем депутаты обсудят обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, связанное с распределением средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента республики.

«На основании многочисленных обращений граждан к депутатам Госсовета Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию подготовил проект обращения к Михаилу Мишустину о необходимости внесения изменений в Правила направления средств или части средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Обращение продиктовано необходимостью оказать содействие участникам программы социальной ипотеки в реализации права на материнский капитал в улучшении жилищных условий. Такое право пока отсутствует», — сказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Она добавила, что на заседании будет рассмотрен еще один вопрос, «представляющий большой общественный интерес». «В соответствии с требованиями федерального закона Госсовету предстоит определить позицию законодательного органа республики о возможности установления экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на территории Иннополиса», — отметила парламентарий.

Всего на предстоящее заседание вносится 26 вопросов, в том числе 19 законопроектов Татарстана для рассмотрения в первом чтении и два проекта федеральных законов.

В частности, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в следующие республиканские законы: «О местном самоуправлении в РТ», «О налоге на имущество организаций», «О транспортном налоге», «О приватизации государственного имущества РТ», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ», «О градостроительной деятельности в РТ», «О свободе совести и религиозных объединениях» и так далее.

Планируется также внести изменения в Земельный и Семейный кодексы РТ, Кодекс РТ об административных правонарушениях.

Кроме того, парламентариям необходимо будет утвердить кандидатуры трех членов Общественной палаты Татарстана от Государственного Совета республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету 8 октября на 25-м заседании регионального парламента VI созыва.