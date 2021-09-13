Госсовет РТ обратится в Кабмин по упрощению использования маткапитала для соципотечников

Комитет Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию РТ подготовит обращение к Правительству по вопросам семей — участников соципотеки, получающих маткапитал. Документ коснется упрощения использования сертификата для данной категории граждан. Об этом говорилось на выездном заседании комитета, прошедшем в Чистопольском районе.

Из-за изменений, внесенных Кабмином в правила направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, семьи, участвующие в республиканской программе социальной ипотеки, лишились возможности использования сертификата на погашение кредита. Причиной стало то, что Госжилфонд при Президенте РТ не относится к перечню банковских учреждений.

На заседании депутат Марат Нуриев уточнил, что из-за введения требования об обязательном наличии зарегистрированных прав на земельные участки для жилищных кооперативов жители РТ не могут воспользоваться средствами материнского капитала с октября 2020 года.

«В настоящее время на учете на улучшение жилищных условий в рамках программы социальной ипотеки состоят 12 тыс. семей, из них свыше 4 тыс. семей являются получателями средств материнского (семейного) капитала», — подчеркнул он.

Председатель Комитета Госсовета РТ Александр Тыгин, в свою очередь, отметил, что Госсовет Татарстана намерен разобраться в данном вопросе и вынести его на обсуждение на ближайшей осенней сессии Парламента, которая состоится 23 сентября.