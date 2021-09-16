Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ 8 октября

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием Государственному Совету республики 8 октября на 25-м заседании регионального парламента VI созыва. Дату мероприятия утвердили сегодня депутаты на заседании президиума Госсовета РТ.

«На заседание вносится единственный вопрос — ежегодное послание Президента Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики Государственному Совету. Традиционно послание транслируется в прямом эфире», — сказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. С 10 часов утра будет организована теле- и радиотрансляция.

На заседание будут приглашены депутаты Государственной Думы России, сенаторы, члены Правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, республиканских министерств и ведомств, предприятий, представители общественных объединений и многие другие.

«Самое главное — соблюсти все необходимые требования Роспотребнадзора», — отметил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Со своим первым посланием к татарстанскому парламенту Рустам Минниханов обратился 13 октября 2010 года.