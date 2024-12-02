Оборот общепита в Татарстане за год вырос на 8,2%

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По итогам января — октября 2024 года оборот заведений общественного питания Республики Татарстан составил 65 млрд 231,1 млн рублей. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го, говорится в докладе о социально-экономическом положении страны, подготовленном Росстатом.

При этом Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по обороту общепита. На втором месте по этому показателю находится Самарская область (48 млрд 847,8 млн рублей), на третьем — Республика Башкортостан (45 млрд 512,8 млн рублей).

Вместе с тем за отдельно взятый октябрь оборот ресторанов, кафе и баров РТ увеличился на 8,6% год к году и на 0,2% по сравнению с сентябрем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани количество заведений общепита выросло на 8,2% за год.