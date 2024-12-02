news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 2 декабря 2024 07:30

Оборот общепита в Татарстане за год вырос на 8,2%

Скопировать ссылку
Оборот общепита в Татарстане за год вырос на 8,2%
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По итогам января — октября 2024 года оборот заведений общественного питания Республики Татарстан составил 65 млрд 231,1 млн рублей. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го, говорится в докладе о социально-экономическом положении страны, подготовленном Росстатом.

При этом Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по обороту общепита. На втором месте по этому показателю находится Самарская область (48 млрд 847,8 млн рублей), на третьем — Республика Башкортостан (45 млрд 512,8 млн рублей).

Вместе с тем за отдельно взятый октябрь оборот ресторанов, кафе и баров РТ увеличился на 8,6% год к году и на 0,2% по сравнению с сентябрем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани количество заведений общепита выросло на 8,2% за год.

читайте также
С начала года в Татарстане оборот розничной торговли превысил 1,3 трлн рублей
С начала года в Татарстане оборот розничной торговли превысил 1,3 трлн рублей
#заведения общепита #кафе и рестораны #росстат
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100