С начала года в Татарстане оборот розничной торговли превысил 1,3 трлн рублей

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За первые десять месяцев 2024 года оборот розничной торговли в Республике Татарстан составил 1 трлн 311 млрд 822,3 млн рублей. Это на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2023-го, говорится в докладе о социально-экономическом положении страны, подготовленном Росстатом.

При этом Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по обороту розничной торговли. На втором месте по этому показателю находится Башкортостан (1 трлн 214 млрд 128,5 млн рублей), на третьем — Нижегородская область (1 трлн 28 млрд 212,2 млн рублей).

Вместе с тем за отдельно взятый октябрь оборот розничной торговли в республике увеличился на 1,4% в годовом выражении, но снизился на 1,5% по сравнению с сентябрем.

Оборот розничной торговли по итогам января — сентября 2024 года в Татарстане равнялся 1 трлн 171 млрд 31,1 млн рублей, увеличившись год к году на 9,6%. За отдельно взятый сентябрь он вырос на 6,0% в годовом выражении, но сократился на 0,1% по сравнению с августом.

Таким образом, в Татарстане сохраняется тренд на снижение темпов роста оборота розничной торговли. Среди регионов ПФО по итогам января — октября они выше в Башкортостане (рост на 13,3% в годовом выражении), Чувашии (12,0%), Удмуртии и Самарской области (по 9,4%).

В целом по Приволжскому федеральному округу оборот розничной торговли за десять месяцев составил 7 трлн 784 млрд 438,9 млн рублей, увеличившись на 8,5% год к году. Общий оборот розничной торговли в России за январь — октябрь равен 45 трлн 66,2 млрд рублей — это на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом.