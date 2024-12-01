В Казани количество заведений общепита выросло на 8,2% за год

В Казани по состоянию на октябрь 2024-го насчитывается 3 840 заведений общепита. Это на 290 единиц или на 8,2% больше, чем было в октябре прошлого года, следует из инфографики РБК.

В целом на октябрь текущего года самое большое количество общепитов насчитывается в Москве (31,4 тыс. заведений, +7,6% за год). Далее идут Санкт-Петербург (18 тыс., +3,8%), Новосибирск (5,3 тыс., +3,2%), Краснодар (5,2 тыс., +5,4%) и Екатеринбург (4,4 тыс., +0,9%).

Меньше, чем в столице РТ, заведений общепита насчитывается в Ростове-на-Дону (3,5 тыс.), Самаре (3,2 тыс.), Нижнем Новгороде (3,1 тыс.), Красноярске (3 тыс.), Челябинске (3 тыс.), Перми (2,9 тыс.), Воронеже (2,8 тыс.), Уфе (2,7 тыс.), Омске (2,7 тыс.) и Волгограде (2,3 тыс.).

В общей сложности число предприятий общепита в российских городах-миллионниках выросло на 5,2% за год, или до 97,8 тыс. заведений. Самые большие темпы роста показали точки с бабл-ти — на 14%, кофейни — на 11%, суши-бары — 6%.