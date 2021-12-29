«Оборот нелегального алкоголя вырос»: полицейские РТ о том, как не отравиться в Новый год

Более 200 тысяч литров паленого спиртного изъято, пять человек на скамье подсудимых – полицейские рассказали о своей работе по противодействию незаконному обороту алкоголя в этом году. Как правильно выбрать алкоголь к новогоднему столу и не нарваться на «паленку», ИА «Татар-информ» ответил начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров.

Руслан Давлетьяров: «Чаще всего подделывают водку и коньяк. Подделывают еще и виски, но они попадаются реже»

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

– Расскажите, какова в Татарстане обстановка с незаконным оборотом алкоголя. Растет ли число случаев продажи «паленки»?

– Число изъятого из незаконного оборота алкоголя в этом году выросло на 10%. Так, с начала 2021 года стражи порядка проверили более 18 тысяч мест продажи алкоголя, осмотрено порядка 187 тысяч автомобилей, выявлено 111 преступлений. Итог – с начала этого года из нелегального оборота было изъято более 200 тысяч литров алкоголя.

С начала этого года из нелегального оборота было изъято более 200 тысяч литров алкоголя Фото: скриншот оперативного видео МВД по РТ

– Насколько часто с жалобами на нелегальную продажу алкоголя обращаются жители Татарстана? Сколько таких обращений поступило в «Народный контроль»? Это способствует раскрываемости преступлений?

– Спасибо, что задали этот вопрос. Как показала практика, жители Татарстана оказались неравнодушны к своим гражданам. За этот год в «Народный контроль» от них поступило порядка 72 обращений, чаще всего от жителей Агрызского, Буинского и Спасского районов республики.

Конечно же, это помогает нашей работе. Все обращения рассмотрены – в 10 случаях было выявлено административное нарушение, в отношении одного человека, жителя Зеленодольского района, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

– Каким алкоголем чаще всего травятся татарстанцы?

– В последнее время участились случаи, когда жители республики травятся уже не только поддельным алкоголем, а даже жидкостями, которые вовсе нельзя пить. Наверняка вы помните случай, когда в Казани незамерзайкой отравились 14 студентов, одна из них скончалась в больнице. Проверка показала, что незамерзающая жидкость была изготовлена с серьезными нарушениями – производители использовали метиловый спирт. Тем не менее этот случай вызывает недоумение. Зачем вообще студенты решили выпить незамерзайку вместо алкоголя?

Участились случаи, когда жители республики травятся уже не только поддельным алкоголем, а даже жидкостями, которые вовсе нельзя пить. Например, «незамерзайкой» Фото: ИА «Татар-информ»

Второй случай произошел тоже в Казани, в Авиастроительном районе. От отравления погибли три человека, один попал в больницу. Был ли алкоголь поддельный, сейчас выясняют эксперты. К слову, куплен он был в магазине, метанола в нем не нашли – другими словами, причиной смерти он стать не мог. В алкоголь, как стало известно, подмешали наркотики – мефедрон, что и привело к трагедии.

– Откуда чаще всего ввозят нелегальный алкоголь в Татарстан и какой чаще всего подделывают?

– Чаще всего подделывают водку и коньяк. Подделывают еще и виски, но они попадаются реже.

Если говорить о каналах поставки, то в этом году был пресечен ввоз нелегального алкоголя из Самарской, Нижегородской и Челябинской областей. Был перекрыт канал поставки из Пермского края, Башкирии и Санкт-Петербурга. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, мы всегда держим руку на пульсе. Особенно мы усиливаем работу по пресечению нелегального оборота алкоголя перед новогодними праздниками.

За производство, приобретение, хранение и перевозку товаров без маркировки будет грозить до шести лет лишения свободы Фото: скриншот оперативного видео МВД по РТ

– Какое наказание грозит за незаконную продажу алкоголя, сколько человек осуждено в этом году в Татарстане?

– Все зависит от того, по какой статье привлекается человек. К примеру, за производство, приобретение, хранение и перевозку товаров без маркировки будет грозить до шести лет лишения свободы. Статья «Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ с целью сбыта» предусматривает наказание до двух лет лишения свободы; если в составе организованной группы, то до восьми лет. За производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, может грозить до 10 лет лишения свободы. Тут все зависит от того, какой вред получили пострадавшие.

На данный момент на скамье подсудимых оказались пять человек. Еще пятеро уже выслушали свой приговор, в основном они получили условные сроки.

– Были ли случаи отравления домашним алкоголем? Чем вообще опасен самогон и какое наказание грозит за его производство и сбыт?

– Я не большой знаток производства самогона, но ни один кустарный производитель алкоголя не может гарантировать его качество. Любое нарушение процесса изготовления самогона может повлечь за собой сохранение вредных примесей, к примеру, сивушные масла и альдегиды. Всего с начала года в Татарстане более 10 человек отравились домашним алкоголем, на незаконной продаже попались два человека.

Любое нарушение процесса изготовления самогона может повлечь за собой сохранение вредных примесей, к примеру, сивушные масла и альдегиды Фото: © ИА «Татар-информ»

Само по себе изготовление алкоголя в домашних условиях незаконно, человек будет привлекаться по статье «Незаконное предпринимательство». Тяжесть статьи зависит от того, какой вред получит покупатель. А если все закончится летальным исходом, то производителю будет грозить статья «Причинение смерти по неосторожности» и лишение свободы до четырех лет.

– Сколько в Татарстане было выявлено магазинов, где продавалась «паленка»?

– За этот год было выявлено два таких магазина, оба в Казани. Как правило, поддельный алкоголь все-таки покупают с рук, через знакомых.

Один из магазинов с «паленкой» полицейские нашли в гаражном комплексе. Всю алкогольную продукцию изъяли, сейчас выясняют, знал ли продавец о фальсификате.

Покупать алкоголь нужно только в официальных и проверенных магазинах, ни в коем случае не с рук и не в каких-либо лавочках или киосках Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Как не нарваться на «паленку» в магазинах? Как ее отличить, ведь сейчас недобросовестные производители идут на разные ухищрения и их продукцию порой не отличить от оригинала?

– У подделок, как правило, плохо закупорены крышки и кольца, они болтаются. Также по бутылке может «ездить» этикетка или акцизная марка прикреплена так, что ее можно спокойно отклеить. Возле этикетки можно заметить следы клея. Кроме того, нужно внимательно осмотреть жидкость, она должна быть без примесей и осадков.

И главное – покупать алкоголь нужно только в официальных и проверенных магазинах, ни в коем случае не с рук и не в каких-либо лавочках или киосках. В магазинах покупатель имеет право попросить у продавца сертификаты качества и сопроводительные документы на алкогольную продукцию. Если этого делать не хочется, можно проверить алкоголь через специальное приложение для мобильного телефона ЕГАИС. Для этого нужно просканировать штрихкод, и выйдет вся информация о товаре, от производства до магазина.

А в связи с последними событиями я бы рекомендовал ничего не подмешивать в алкоголь. Понятно, что люди ищут разные способы расслабиться, но нужно это делать без фанатизма. Только так можно уберечь себя, своих близких и не допустить того, чтобы новогодние праздники обернулись трагедией.