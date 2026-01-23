news_header_top
Общество 23 января 2026 21:50

Обновленный ЦУМ в Казани украсит кинетическая скульптура с татарским орнаментом

Фото: t.me/arch_elena

В обновленном пространстве казанского ЦУМа центральный холл украсит кинетическая инсталляция, выполненная с использованием мотивов татарского орнамента. О концепции проекта в своем Телеграм-канале рассказала главный архитектор и заместитель генерального директора «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

По ее словам, в интерьере сохранена планировочная доминанта здания – двухсветное пространство. На главном входе планируется воссоздание напольного покрытия из терраццо, а национальная тема будет подчеркнута как во внешнем облике, так и внутри здания: снаружи – в камне, внутри – в дереве.

Фото: t.me/arch_elena

Центром композиции станет кинетическая скульптура, разработанная Еленой Валеевой совместно с Ляйсан Сосуновой и Марией Маркеловой. Элементы татарского орнамента будут поочередно опускаться и подниматься. Латунные детали конструкции станут плавно покачиваться и поблескивать, напоминая традиционные чулпы.

В композицию также интегрируют светильники. Проект включает отсылки к татарской узорной коже, бисерной вышивке и ювелирному искусству – отдельные элементы выполнят из замши и дополнят декоративными бусинами.

