Обновление ЦУМа, Ту-214 и партнерство с Индией: главное из заявлений Минниханова для СМИ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел традиционную предновогоднюю пресс-конференцию

Фото: rais.tatarstan.ru

«Эти автомобили сделают ваши редакции еще больше мобильными»

Традиционная предновогодня пресс-конференция Рустама Минниханова в этом году прошла в новой гостинице Millennium Panorama на улице Фатыха Амирхана – площадке с панорамным видом на Казанку, Центр семьи «Казан», Кремль и историческую часть города.

Перед началом пресс-конференции татарстанский лидер вручил сертификаты на автомобили главным редакторам татарстанских СМИ. Редакции получили 48 автомобилей Lada Vesta и один Lada Aura.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Эти автомобили сделают ваши редакции еще более мобильными и помогут решать оперативные задачи. Информация, которую вы добываете и распространяете, очень важна для управленческих решений и руководства республики. Кроме того, это помогает понять настроение людей и понять, в каком направлении мы должны двигаться», – обратился к редакторам Минниханов.

Раис Татарстана подчеркнул, что развитие республики опирается на работу по множеству направлений, и вклад средств массовой информации в этот процесс имеет принципиальное значение. В завершение он призвал журналистов беречь себя и соблюдать осторожность за рулем.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Несмотря на геополитические и экономические сложности, республика развивается»

В начале пресс-конференции Раис Татарстана рассказал об основных результатах уходящего года и обозначил главные достижения, которых удалось добиться республике. Так, валовой региональный продукт, по его словам, вырастет до 5,6 трлн рублей.

«Несмотря на все геополитические и экономические сложности, республика развивается. В этом году у нас валовой региональный продукт превысит 5,6 трлн рублей. Мы ожидаем 2,4–2,5% роста», – сообщил Минниханов.

Инвестиции в основной капитал – это одна из главных оценок любого региона, отметил он. Предварительно их объем по итогам года составит 1,6 трлн рублей.

«В целом, что касается национальных проектов, они все выполняются. Наши республиканские программы тоже выполняются. Это совместная работа всех уровней власти, нашей экономики. И, конечно, огромная поддержка федерального центра в лице нашего Президента Владимира Путина, Правительства», – отметил он.

Минниханов также перечислил вызовы, с которыми столкнулась экономика республики в этом году: крепкий рубль, низкая цена на нефть и нефтепродукты. Это сказывается на доходах бюджета, но есть другие налоги, за счет которых экономика Татарстана стабильно развивается, заметил Раис РТ.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы один из регионов России, где бедность наименьшая»

Рустам Минниханов также обозначил главную задачу в работе руководства Татарстана – повышение качества жизни жителей республики.

«Мы один из регионов России, где уровень бедности наименьший. Регион с повышенной инвестиционной привлекательностью. У нас мощный промышленный потенциал, очень хорошие научно-образовательные центры», – отметил Минниханов.

Он также сообщил, что есть вопросы в сфере демографии: показатели рождаемости находятся в отрицательной зоне, и эта проблема характерна не только для региона, но и для страны в целом.

Кроме того, татарстанский лидер указал на острую нехватку трудовых ресурсов, с которой пока не удается справиться за счет внутренних резервов. В качестве возможных решений Рустам Минниханов назвал привлечение работников извне, а также развитие роботизации и автоматизации производств, назвав этот путь наиболее перспективным. По его словам, опыт сотрудничества с Китаем показывает, что в этом направлении существует значительный потенциал.

При этом Минниханов отметил, что дефицит кадров по-прежнему сохраняется и в ряде ключевых сфер – в здравоохранении и образовании. По его словам, для решения этой проблемы необходимо провести детальный анализ ситуации, привлекать специалистов из других регионов и обеспечивать их жильем. Раис подчеркнул, что уровень заработных плат в медицине и образовании нельзя назвать низким, а при наличии дополнительных грантов эти вопросы могут быть решены.

Он также обратил внимание на то, что промышленные предприятия Татарстана в последние годы существенно повышают заработные платы, поскольку конкуренция за квалифицированных специалистов остается крайне высокой.

«Трудовыми мигрантами мы проблемы кадров решить не сможем, нужны системные решения. У нас должен быть поток наших специалистов. И все эти подходы в республике реализуются – идет большая работа по формированию ресурсных центров. Думаю, что ситуация стабильная. Бюджет мы приняли, и хотя дефицит есть, но есть и ощущение, что с вызовами мы справимся», – заявил Раис РТ.

На пресс-конференцию в этом году пригласили участника СВО Александра Антонова из Лаишевского района

«Дальнейшая судьба бойцов после победы будет нашей ответственностью»

На пресс-конференцию в этом году пригласили участника СВО Александра Антонова из Лаишевского района. Как отметила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, он активно участвует в общественной работе: в том числе в прошлом и этом году работал в кол-центре в рамках прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным.

Антонов поблагодарил руководство Татарстана за поддержку участников специальной военной операции и их семей. Также он задал вопрос Раису республики о системе реабилитации бойцов после возвращения с СВО и попросил взять эту тему под личный контроль.

«На самом деле мы понимаем, что дальнейшая судьба бойцов после победы будет в нашей зоне ответственности. Мы к этому готовимся», – подчеркнул Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Он отметил, что в Татарстане из более чем 3 тыс. ветеранов СВО около 7-8% снова подписали контракт, более 400 пока лечатся и свыше 2 тыс. уже трудоустроены.

«В каждодневном ручном режиме эту тему ведем. Каждый муниципалитет в этих процессах задействован. Нам, во-первых, надо трудоустроить [ветеранов], нам нужны психологические центры, нам нужна система реабилитации», – сказал татарстанский лидер.

По его словам, большой дефицит кадров есть в правоохранительной системе. «Конечно, было бы очень неплохо, если бы мы могли их [ветеранов] туда устроить», – сказал татарстанский лидер.

Минниханов также добавил, что не сталкивался с примерами предприятий в республике, где к трудоустройству бывших участников СВО относились бы формально или небрежно. По его словам, эта работа носит системный и постоянный характер, а к людям, прошедшим боевые действия и обладающим большим жизненным и профессиональным опытом, необходимо относиться максимально внимательно и корректно. Кроме того, Раис Татарстана отметил, что среди ветеранов СВО много сильных и одаренных лидеров, потенциал которых может быть востребован.

«Ну, и будем двигать наших ребят, бойцов, на федеральный уровень тоже», – заключил Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы будем активно работать с Индией, к ней большой интерес»

Особый интерес на пресс-конференции вызвала тема международного сотрудничества республики. Отвечая на вопрос «Татар-информа», Раис РТ рассказал о перспективах взаимодействия с Индией. Напомним, в 2025 году в Казани впервые прошел российско-индийский деловой форум TIME.

«Индия имеет огромный потенциал. Это фармакология, лекарства, IT, высокие технологии. Потенциал Индии не меньше, чем у Китая», – выразил уверенность Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что формат международных бизнес-форумов доказал свою эффективность и именно этот опыт стал основой для развития сотрудничества с Индией.

«Пока товарооборот с Индией у нас в несколько раз меньше, чем с Китаем, но мы там открыли наше представительство. У нас в Казани открылось Генеральное консульство Индии. Мы будем активно работать с Индией. Там большой интерес», – подчеркнул Раис Татарстана.

Также Минниханов остановился на сотрудничестве с Китаем, назвав КНР стратегическим партнером Татарстана

Также Минниханов остановился на сотрудничестве с Китаем, назвав КНР стратегическим партнером Татарстана. Он отметил, что в 2024 году товарооборот был выше, чем в 2025-м, что связано с санкционными ограничениями.

Татарстанский лидер добавил, что международный форум «РОСТКИ», который ежегодно проходит в Казани, привлекает все больше внимания с обеих сторон.

«В Омане мы активизируемся в ближайшее время»

Отвечая на видеовопрос журналиста из Омана, Минниханов поделился планами открыть торговое представительство Татарстана в этой стране.

«Исламский мир от России не отвернулся. Если взять товарооборот, практически половина приходится на страны ОИС. Оман для нас тоже интересен, мы намерены открыть там торговое представительство. В Омане мы активизируемся в ближайшее время», – заявил Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что желание сотрудничать есть у обеих сторон, «но есть моменты, которые нас иногда сдерживают».

«Мы хотим продвигать нашу продукцию в страны исламского мира. Для нас очень интересно сотрудничать в различных сферах, таких как туризм, спорт и культура, и создавать совместные проекты. Но вы должны понимать, что арабский мир работает [также] с США и Европой и не все наши желания сразу получаются», – добавил Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Нам нужны выходы на южные моря, не только через Черное море и Босфор»

Говоря о международном сотрудничестве, Минниханов заявил, что России в целом и Татарстану в частности нужны торговые выходы к южным морям, которые не ограничиваются коридором через Черное море и пролив Босфор.

«Создание коридора «Север – Юг» – это стратегическая задача, которая обсуждается на каждом форуме. Нам нужны выходы на южные моря, не только через Черное море и Босфор. Мы должны выйти на Иран, уйти через Пакистан на Индийский океан. Все эти маршруты очень серьезно прорабатываются. На KazanForum эта тема последние три года очень серьезно обсуждается», – отметил Минниханов.

Он также добавил, что за последние пять лет в России проделана огромная работа по строительству автомобильных дорог, которые отчасти входят в коридор «Север – Юг».

«Вот даже в нашей республике если посмотреть – никогда в жизни мы не видели, чтобы в течение трех лет были построены два таких крупных моста: один через Волгу, один через Каму. Проект М12 – за три года была построена эта дорога, которая позволяет за шесть часов до Москвы доехать», – отметил Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы будем строить 20 самолетов в год»

Рустам Минниханов также прокомментировал планы по ежегодному выпуску 20 самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

«Для этого (достижения таких темпов производства, – прим. Т-и) надо было построить агрегатные, сборочные, логистические центры, завод по механообработке. Все они уже в завершающей стадии. Сейчас завозим станки, готовим людей. Все равно мы эти 20 самолетов [в год] будем строить», – подчеркнул Минниханов.

Авиастроение – это очень инерционная отрасль, отметил он. Во времена Советского Союза страна обеспечивала самолетами не только себя, но и заметную часть остального мира. Сейчас это преимущество растеряли, констатировал Раис РТ.

В России уже создали двигатель ПД-8 для пассажирских самолетов, появляется отечественная авионика, но в один день все не сделать, признал Минниханов.

«Я сам очень недоволен тем, что мы медленно движемся. Но [мы делаем] всё, что в наших силах», – заверил Раис Татарстана.

Минниханов убежден, что необходимо развивать отечественное самолетостроение и вертолетостроение, чтобы не зависеть от зарубежных стран, связи с которыми могут быть легко нарушены из-за санкций. Эту задачу ставит и Президент России Владимир Путин, добавил татарстанский лидер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если нет нормального водоснабжения, то какое настроение может быть у людей?»

Татарстанский лидер также рассказал о том, что в ближайшие годы в Татарстане уделят особое внимание реновации коммунальных систем.

«В этом году мы резко увеличили финансирование на обновление коммунальной инфраструктуры. В следующем году оно будет не меньше, потому что нужно менять 30% системы. Будем эту тему очень серьезно двигать», – заявил Минниханов.

Татарстан вкладывает в обновление сетей свои средства, а ей списывают долг перед федеральным бюджетом, пояснил Раис Татарстана.

«Инфраструктура – это качество жизни людей. Если у вас нет нормального водоснабжения, энергии, тепла, то какое настроение может быть у людей? Это важное направление», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Ожидается, что после реконструкции в старейшем универмаге столицы Татарстана откроются мастерские «Центра уникальных мастеров»

«ЦУМ будет уникальнейшим объектом»

В завершение пресс-конференции Рустам Минниханов ответил на волнующий многих вопрос о будущем ЦУМа в Казани и планах по его обновлению.

«У нас несколько раз концепция менялась. Мы выкупили этот объект, потому что географическое положение самое удобное, чтобы туристы, наши гости туда заходили», – сказал Минниханов.

Ожидается, что после реконструкции в старейшем универмаге столицы Татарстана откроются мастерские «Центра уникальных мастеров».

«По моим ощущениям, это будет уникальнейший объект», – признался Раис РТ.

Минниханов заметил, что работать там должны будут именно ремесленники, которые сами производят товар и продают его. Им предоставят арендные льготы на три года. Планируются гончарные, стекольные мастерские, различный пошив. Уже неоднократно были переговоры с ремесленниками, отметил Минниханов.

«Задача – к 1 марта эту работу завершить», – сообщил он.