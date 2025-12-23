news_header_top
Общество 23 декабря 2025 15:52

Минниханов о реконструкции ЦУМа: Это будет уникальнейший объект

Раис Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшней пресс-конференции рассказал об обновлении ЦУМа в Казани.

«У нас несколько раз концепция менялась. Мы выкупили этот объект, потому что географическое положение самое удобное, чтобы туристы, наши гости заходили», – сказал Минниханов.

Ожидается, что после реконструкции в старейшем универмаге столицы Татарстана откроются мастерские «Центра уникальных мастеров».

«По моим ощущениям, это будет уникальнейший объект», – признался Раис РТ.

Минниханов заметил, что работать там должны будут именно ремесленники, которые сами производят товар и продают его. Им предоставляются арендные льготы на три года. Планируются гончарные, стекольные мастерские, различный пошив. Уже неоднократно были переговоры с ремесленниками, отметил Минниханов.

«Задача – к 1 марта эту работу завершить», – сообщил он.

#Пресс-конференция #Рустам Минниханов
