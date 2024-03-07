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Экономика 7 марта 2024 16:02

Обновлен топ-10 самых дорогих компаний США - Tesla выбыла

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Tesla по итогам торгов 6 марта выбыла из топ-10 самых дорогих компаний на биржах США по размеру своей капитализации. Теперь компания Илона Маска занимает 11 место в рейтинге с капиталом в 562,2 млрд долларов. Данные опубликованы на площадке TradingView.

При этом 10 место теперь заняла компания Visa, чей размер капитализации составил 563,3 млрд долларов.
Возглавляет топ Майнкрософт с 2,9 трлн долларов по капитализации. Второе место – Apple (2,6 трлн), а на третьем месте – NVIDIA (2,2 трлн).

В топ-10 также попали Amazon Alphabet (1,64 трлн долларов) Berkshire Hathaway (872,7 млрд долларов), Eli Lilly (740,9 млрд долларов) и Broadcom (625,6 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что Маска обогнали в списке богатейших людей, а Уоррен Баффет лишь на 7-м месте.

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#топ #компании #США
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