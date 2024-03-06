Топ-10 блогеров в 2023 году заработали на рекламе 1,2 млрд рублей

Топовые YouTube-блогеры (отобрали 10 человек) заработали на рекламе 1 231 935 000 рублей. К слову, это на 31% больше, чем в 2022-м (940 млн).

Как сообщили в ассоциации блогеров, причиной роста рекламных доходов стало увеличение числа рекламных интеграций, стоимости за одну рекламу, а также рост рекламного рынка как такового. По данным ассоциации, одна публикация у блогера подорожала примерно на 10,5%, а их количество увеличилось на 21%.

Интересно, что блогеры, вошедшие в топ-5 по доходам, заработали 288,6 млн, 235,8 млн, 218,75 млн, 130,5 млн и 103,5 млн рублей соответственно. Доходы других блогеров, попавших в топ-10, варьируются от 1,9 до 89,4 млн рублей. Отмечается, что некоторые из них внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

«Если посмотреть на статистику по количеству интеграций, то здесь видны куда более существенные изменения: мы видим, что 3 блогера из списка увеличили плотность рекламных размещений в 2 и более раз (например, раньше у блогера было 4 размещения на каждые 10 видео, а стало 8 размещений на каждые 10 видео), у остальных также наблюдается существенный рост по этому параметру», - говорится в сообщении.