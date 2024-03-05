Bloomberg: Маска обогнали в списке богатейших людей, а Баффет лишь на 7-м месте

Основной акционер Tesla, SpaceX и соцсети X (Twitter) Илон Маск потерял первенство в списке богатейших людей мира. Теперь бизнесмен лишь на втором месте с размером состояния в 198 млн долларов, пишет Bloomberg.

Первое место в топе занял основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние достигло 200 млрд долларов. Причем за последние пять месяцев его капитал вырос на 28% (в октябре 2023 годе было 156 млрд долларов).

Издание отмечает, что Маск был в лидерах последние восемь месяцев. Однако накануне акции компании Tesla упали на 7%. В этом и кроется причина, из-за которой он поменялся местами с Безосом.

В топ-3 вошел и владелец группы LVMH Бернар Арно, чей капитал достиг отметики в 197 млрд долларов.

В топ-5 также попали Марк Цукерберг (179 млрд долларов) и глава Microsoft Билл Гейтс (150 млрд долларов).

На 6-м месте - экс-исполнительный директор Microsoft Стив Балмер (143 млрд долларов), 7-е – у основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта (133 млрд долларов). «Десятку» замыкают сооснователь Oracle Ларри Эллисон (129 млрд долларов), а также сооснователи Google Ларри Пейдж (122 млрд) и Сергей Брин (116 млрд).