«Обладателем буду не я»: Данис Зарипов – о номинации на звание «За верность хоккею»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал свое попадание в тройку номинантов на звание лучшего играющего ветерана-наставника сезона 2021/22 в КХЛ. По словам хоккеиста казанского клуба, победу в номинации заслуживает 41-летний нападающий ЦСКА Алексей Попов.

«Уверен, что обладателем буду не я. По моему мнению, Александр Попов больше заслуживает это звание», – цитирует Зарипова ТАСС.

Напомним, что помимо Зарипова и Попова в тройку номинантов попал также 42-летний голкипер московского «Динамо» Алексей Еременко.

В нынешнем сезоне на счету 41-летнего Зарипова 12 (4+8) очков в 27 матчах сезона. Капитан «барсов» с 554 баллами за результативность является третьим лучшим бомбардиром за всю историю КХЛ.

Ранее лига объявила тройку номинантов на звание MVP регулярного сезона. В список лучших попал новичок «Ак Барса» Вадим Шипачев.