Данис Зарипов номинирован на звание лучшего играющего ветерана-наставника сезона в КХЛ

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов попал в число номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона 2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Обладатель приза определяется решением Лиги и его лауреатом становится лучший играющий ветеран-наставник, который внес весомый вклад в успехи своей команды», – говорится в заявлении лиги.

Стоит отметить, что помимо хоккеиста «Ак Барса» в тройку номинантов попали также 41-летний нападающий ЦСКА Алексей Попов и 42-летний голкипер московского «Динамо» Алексей Еременко.

В нынешнем сезоне на счету 41-летнего Зарипова 12 (4+8) очков в 27 матчах сезона. Капитан «барсов» с 554 баллами за результативность является третьим лучшим бомбардиром за всю историю КХЛ.

Ранее КХЛ объявила тройку номинантов на звание MVP регулярного сезона. В список лучших попал новичок «Ак Барса» Вадим Шипачев.