КХЛ объявила тройку номинантов на звание MVP регулярного сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена хоккеистов, которые будут номинированы на награду лучшему игроку регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги.

По результатам опроса тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ, в тройку номинантов на звание MVP регулярного сезона попали нападающие питерского СКА Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, а также форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев.

Стоит отметить, что самым результативным игроком «регулярки» уже в третий раз подряд стал Шипачев, набравший в нынешнем сезоне 67 очков (24+43). На счету Кузьменко 53 балла (20+33), а у Бурдасова 42 (23+19).

Напомним, ранее стало известно, что Шипачев, а также другие игроки «Динамо» - Станислав Галиев и Вячеслав Войнов — могут продолжить карьеру в казанском «Ак Барсе».