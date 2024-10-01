«Обещаю служить хорошо. Вернусь с медалью»: узбекистанец заключил контракт в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережные Челны для подписания контракта приезжают жители не только России, но и ближнего зарубежья. Один из них — гражданин Узбекистана. Мужчина основательно подготовился: выучил язык, пришел в военкомат с полным перечнем документов.

30-летний Достонбек — предприниматель. В Узбекистане он занимался продажами автомобилей. Но год назад он бросил свое дело и уехал в Россию. В течение этого времени усердно учил русский язык. И сегодня он готов пополнить ряды Армии Победы. Мужчина подписал контракт на военную службу.

«Я приехал из Узбекистана, города Намангана, год назад. Очень люблю Россию. Очень хочу получить тут гражданство. Жить в России, перевезти жену и троих детей в Россию. Обещаю служить хорошо. Вернусь с медалью», — уверен Достонбек.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Куратором Достонбека стала сотрудница управляющей компании. Мужчина обратился к ней и сказал о своем желании подписать контракт на военную службу, защищать интересы России и мирное население.

«Он пришел к нам в офис управляющей компании. Я ему объяснила, какие документы нужны. Он уже практически все принес с собой, то есть уже пришел совершенно подготовленный. Принес копию паспорта, так как человек с Узбекистана. Он обратился в определенную организацию, где ему документы перевели на русский язык. Если это гражданин иностранного государства, то желательно, чтобы в нотариальной конторе все было переведено», — пояснила специалист по работе с населением УК «Энтузиаст» Алсу Каримова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Достонбек также может рассчитывать на льготы. Сумма единовременной выплаты в республике составляет до 2 миллионов рублей. Она начисляется тем, кто заключит контракт на военную службу в Татарстане.

С иностранными гражданами работа в военкоматах ведется. «Как и все, они проходят диагностику состояния здоровья, анкетирование. Выдается разрешение от спецорганов. Это определяющий фактор, там есть определенный алгоритм. Переводы, если необходимы, делают. Но как правило, это не нужно: там все понятно», — рассказал военный комиссар Автозаводского и Центрального районов Рашид Ильясов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В начале военнослужащие проходят боевое слаживание. Только после этого они отправляются на передовую.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру