«Обещаю поддерживать семью»: как провожают контрактников на СВО

Водитель Буинского элеватора подписал контракт и отправился на СВО. Решение мужчины поддержала семья, а руководитель от предприятия выплатил семье патриота 150 тыс. рублей и обещал поддерживать в любом вопросе.

«Мои товарищи на СВО, и я не хочу оставаться в стороне, хочу и сам защищать Родину. Если не мы то, кто? Главное вернуться живым и здоровым», — рассуждает военнослужащий по контракту Ильсур Зиннуров.

Ильсур из Буинского района хочет быть вместе со своими товарищами, а потом он сможет осуществить свою мечту — построить дом в родной деревне. С выплатами от Татарстана мечта может стать реальностью. Патриотам, заключившим контракт в республике, повышена единовременная выплата до 1.5 млн рублей.

«Хочет построить дом на родной земле, где жили его бабушка и дедушка. Я ему говорю: ты только приезжай живым и здоровым, а к твоему приезду я дом построю», — говорит мать контрактника Рамзия Ахметова.

Руководитель предприятия, где он работал, поддержал семью контрактника материально.

«Провожаем нашего сотрудника, он работал у нас водителем автобуса, я сам лично говорил и с ним, его женой и детьми, они все согласились. Мы передали единовременную выплату в размере 150 тысяч, и я обещаю поддерживать семью в любом вопросе», — пообещал директор ОАО «Буинский элеватор» Газинур Хаким.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.