Объем банковских вкладов в Татарстане вырос почти до 1,2 трлн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На 1 января 2025 года объем вкладов населения в банках, работающих на территории Татарстана, почти достиг 1,2 трлн рублей (без учета средств на счетах эскроу). Об этом сообщает пресс-служба Отделения – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России.

За год эта сумма выросла более чем на 26%. При этом еще на начало ноября 2024-го на депозитах находилось несколько более 1 трлн рублей, о чем сообщал «Татар-информ».

Высокие ставки по рублевым вкладам сделали их максимально привлекательными для формирования сбережений. Свыше 96% накоплений в Татарстане хранится в национальной валюте, отметили в Нацбанке по РТ.

«Ставки, которые сегодня предлагают банки, позволяют защитить сбережения от инфляции и приумножить. К тому же вклады – достаточно простой и понятный всем механизм. А средства на них застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей», – прокомментировал ситуацию управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Кроме того, увеличилась в Татарстане и сумма средств на эскроу-счетах. На 1 января 2025-го на счетах для приобретения жилья в строящихся домах находилось около 164 млрд рублей. Это на 41% больше, чем годом ранее.

Подробнее о том, как долго ставки будут высокими и почему заморозка вкладов — абсурд, читайте в материале: Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой.