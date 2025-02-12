Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой

В пылу борьбы с инфляцией ЦБ взвинтил ключевую ставку, вслед за которой выросли и проценты по вкладам. Люди стали охотнее нести деньги в банки – портфель депозитов за год вырос на четверть. Все это сопровождается слухами о заморозке вкладов. Как долго ставки будут высокими и почему заморозка вкладов — абсурд, «Татар-информ» разбирался с экспертами.





Центробанк России опубликовал данные о том, сколько денег жители России хранят на вкладах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сколько триллионов россияне хранят на вкладах

Центробанк России опубликовал данные о том, сколько денег жители России хранят на вкладах. По данным на 1 января, всего на депозитах размещено 57,3 трлн рублей, из них в рублях — почти 53,4 трлн, в валюте — 3,9 трлн рублей. В целом этот портфель за год вырос на 27%.

Если говорить о Татарстане, то впервые портфель преодолел планку в триллион рублей. К началу прошлого года жители хранили на вкладах 927,1 млрд рублей, а к 1 января 2025-го — 1,17 трлн рублей. Рост составил около 26%, то есть примерно как по России в среднем.

Республика по объему размещенных населением денег в банках не на первых местах, но все же входит в первую десятку.

Топ-10 субъектов РФ по объему привлеченных банками средств физических лиц:



1-е место — Москва (20,3 трлн рублей);

2-е место — Санкт-Петербург (4,24 трлн рублей);

3-е место — Московская область (3,17 трлн рублей);

4-е место — Краснодарский край (1,7 трлн рублей);

5-е место — Тюменская область (1,43 трлн рублей);

6-е место — Свердловская область (1,36 трлн рублей);

7-е место — Татарстан (1,17 трлн рублей);

8-е место — Ростовская область (1,14 трлн рублей);

9-е место — Самарская область (1,07 трлн рублей);

10-е место — Нижегородская область (1,06 трлн рублей).

Профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох отмечает, что этот список отражает не столько финансовое благополучие региона, сколько численность населения.

«Правильнее было бы ранжировать регионы по объему вкладов, приходящемуся на одного жителя. Тогда рейтинг выглядел бы совсем по-другому», — считает Кох.

Тем не менее действительно сумма вкладов выше там, где выше доходы населения, поэтому высокие места регионов соотносятся и с высокими доходами в субъектах.

Обильный приток вкладов объясняется ростом ставок по депозитам Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Банки начинают снижать ставки

Обильный приток вкладов объясняется ростом ставок по депозитам. В 2024 году ЦБ, ведя войну с инфляцией, увеличил ключевую ставку с 16 до 21% – до исторического максимума. Соответственно росли и проценты по вкладам.

По данным ЦБ, в третьей декаде января средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших банков составляла 21,5%. Сейчас банки завлекают новых клиентов по ставкам в диапазоне от 22 до 30% годовых.

Тем не менее максимума средняя ставка достигла во второй декаде декабря – 22,3% – и затем стала плавно снижаться.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин считает, что снижение ставок происходит из-за того, что был их ускоренный рост в декабре.

Он пояснил, что, во-первых, банки ждали роста ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров Банка России, причем консенсус-прогноз был на уровне 23% – то есть кредитные организации ждали роста сразу на 2 процентных пункта. Свои ожидания они заложили в ставки, сработав на опережение. А ставку оставили на уровне 21%.

«Во-вторых, банки в охоте за новогодними премиями, которые получали некоторые россияне, предлагали дополнительные повышенные ставки (в том числе по этой же причине и не все банки стали ухудшать свои предложения после того, как ключевая ставка не была повышена)», – сообщил Балынин «Татар-информу».

Поскольку ставки примерно вдвое превосходят инфляцию, это позволяет гражданам не только защищать свои средства от нее, но и приумножать, отметил доцент.

Индекс ставок по вкладам в топ-20 крупнейших банков снизился на 0,08–0,31 процентного пункта и составил 20,62–21,42% годовых Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Что будет происходить со ставками по вкладам в 2025 году?

По данным портала Финуслуги, перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на эту пятницу, 14 февраля, индекс ставок по вкладам в топ-20 крупнейших банков снизился на 0,08–0,31 процентного пункта и составил 20,62–21,42% годовых.

«За неделю с 3 по 10 февраля доходность депозитов изменилась в шести банках из топ-20, при этом три из них входят в топ-10. Большинство банков снижали ставки, только один банк незначительно улучшил условия по полугодовым вкладам. Максимальные ставки в топ-20 банков составляют 22,25–23% годовых», – отмечается в информации.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отметил, что в последние недели изменения ставок были незначительными. «Я думаю, это говорит о том, что банки уже не ждут дальнейшего ужесточения монетарной политики на приближающемся заседании Банка России, но и на начало снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы они также пока не рассчитывают», – сообщил «Татар-информу».

Аналитик полагает, что условия для начала снижения ключевой ставки в России могут сложиться где-то в середине текущего года. Причем когда процесс начнется, он, вероятнее всего, будет постепенным.

«Ставки по вкладам могут начать снижаться несколько раньше, но это также будет происходить довольно плавно. То есть депозитные ставки продолжат еще долго оставаться на достаточно высоком и привлекательном уровне, поэтому я бы не ждал какого-то резкого изъятия населением средств из банков с последующим их «выплескиванием», например, на потребительский рынок», – считает Додонов.

По мнению Центробанка, заморозка счетов вкладчиков – абсурдная идея Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

Почему заморозка вкладов абсурдна и никому не нужна

То и дело на фоне высоких ставок по вкладам в СМИ и телеграм-каналах проскальзывают вбросы о том, что вклады могут заморозить. На эту тему высказался и Центробанк. По мнению регулятора, заморозка счетов вкладчиков – абсурдная идея.

«Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам. Если заморозить вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», – ответил Банк России в своем телеграм-канале на вопросы подписчиков.

В случае заморозки вкладчики всерьез и надолго потеряют доверие к банкам и начнут вкладываться в недвижимость и товары длительного роста цен. Это приведет к росту цен, ключевая ставка перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию.

«Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь», – отметили в Центробанке России.