«Объединяющая личность»: в Казани почтили память основателя журфака КГУ Флорида Агзамова

На протяжении двух дней в Казани проходил Международный медиафорум «Человек и цифровое пространство». Он был посвящен 90-летию легендарного декана журфака Казанского государственного университета (ныне – КФУ) Флорида Агзамова. Итогом медиафорума стал вечер памяти основателя казанской школы журналистики. Подробнее – в материале «Татар-информа».





«’’Человек – в центре внимания’’, – так говорил Флорид Имамахметович»

Международный медиафорум «Человек и цифровое пространство» прошел 12–13 марта на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. В нем приняли участие исследователи медиасферы, преподаватели, студенты и практикующие специалисты в области СМИ.

Они обсудили развитие медиапространства России, трансформацию журналистики в условиях цифровизации, а также влияние искусственного интеллекта на общество и медиакоммуникации.

Это мероприятие продолжило традицию научных чтений, посвященных Флориду Агзамову, но в этом году они впервые прошли в формате международного медиафорума, отметил и. о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Васил Гарифуллин.

В рамках медиафорума в пятницу прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске Флорида Агзамова. Она была установлена в 2016 году на фасаде дома на улице Чистопольской, где он проживал в последние годы жизни.

В этот же день в аудитории имени Флорида Агзамова Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций состоялся вечер памяти, посвященный ученому.

«Мы с вами встретились в стенах Казанского университета, где многие годы, более трех десятилетий, работал Флорид Имамахметович. Он работал здесь начиная с 1972 года, сначала заведующим кафедрой, потом деканом факультета журналистики, основанного им же. Почему мы выбрали 13-е число? Для нас оно очень счастливое. Наш факультет был 13-м в университете и остается до сих пор. Раньше факультет располагался на 13-м этаже второго корпуса, а самая любимая нами аудитория была под номером 1313. И 13 марта в 13 часов мы собрались у мемориальной доски Флорида Агзамова», – сказал на памятном вечере Гарифуллин.

По его словам, такие встречи планируется сделать ежегодными, чтобы ученики Агзамова могли почтить его память, вспомнить былое и поговорить о планах на будущее.

«Это объединяющая личность. «Человек – в центре внимания», – так говорил Флорид Имамахметович. Он всегда ратовал за то, чтобы в центре внимания журналистики, несмотря ни на что, стоял человек. А сегодня он сам в центре нашего внимания», – подчеркнул руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций.

«Он ко всем относился с уважением»

Флорид Агзамов родился 11 февраля 1936 года в деревне Бикметово Чекмагушевского района Башкирской АССР. После окончания КГУ в 1959 году работал в прессе. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию. Опубликовано более 250 его научных работ и ряд книг.

Деканом факультета журналистики, социологии и психологии КГУ Агзамов был с 1990 по 2002 год. Под его руководством в университете была создана кафедра татарской журналистики. Ученый ушел из жизни после продолжительной болезни 4 декабря 2005 года.

Заведующая кафедрой связей с общественностью Галина Морозова подчеркнула, что для нее Флорид Агзамов был образцом высочайшей культуры.

«Я работала с ним еще будучи молодым преподавателем университета. С ним можно было поговорить на любую тему. И он ко всем относился с уважением. Я стараюсь брать с него пример и руководить кафедрой, основываясь на этой высочайшей этике, которая, по моему мнению, должна присутствовать в университетском сообществе и в медийной среде. Мне очень повезло в жизни с Флоридом Имамахметовичем», – сказала она.

«Его главный жизненный принцип – человеколюбие, гуманизм»

На вечер памяти пришли ученики Флорида Агзамова, среди них – директор Общественного фонда татарской культуры РТ им. Р. Вагапова Рифат Фаттахов. Он также работал вместе с основателем казанской школы журналистики.

«Я часто бывал у него дома, в его семейном кругу, мы очень много общались. Самый главный жизненный принцип Флорида Имамахметовича – человеколюбие, гуманизм. Я начинал работать с ним как преподаватель отделения журналистики. И тогда я был очень жестким и требовательным преподавателем. Первые годы даже доводил студентов до комиссии – принципиально не ставил оценку, если не знали ответ», – отметил он.

По словам Фаттахова, в таких ситуациях Агзамов его «воспитывал», убеждал, что надо быть добрее к студентам.

«Помню, была студентка Чулпан Набиуллина. Флорид Имамахметович мне говорит: «Хорошо, ты сейчас ей оценку не поставишь, мы выгоним ее из-за тебя. Ты же человеку судьбу испортишь. Ты это понимаешь? А возможно, из нее выйдет хороший журналист. И действительно, Чулпан стала хорошей журналисткой. Мне потом даже было стыдно перед ней», – поделился он воспоминаниями.

«Во главе угла – человек»

Флорид Агзамов сыграл значимую роль в судьбе многих людей, добавил директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

«Был такой период в моей жизни, когда я немного забросил учебу, начал активно заниматься творчеством. И вот дежурю я на выборах в Центризбиркоме и встречаю там Флорида Имамахметовича. У меня ноги подкашиваются. А он такой спокойный подходит ко мне и говорит: «Учиться ты не ходишь. Вот представь, захотят тебя начальником поставить, а диплома у тебя нет. Выберут руководителем того, у кого диплом есть. Поэтому тебе обязательно нужно диплом получить. Приходи, мы тебе поможем», – рассказал он.

Гималтдинов подчеркнул, что в своей работе старается придерживаться принципа Агзамова: «Во главе угла – человек».

«Это с молодых лет вошло в нашу кровь. В наших материалах мы стараемся этого придерживаться. И в этом, конечно, великая сила внушения нашего учителя. И пусть вот эти наши попытки как-то сохранить в бездушном цифровом пространстве проявления человечности будут своеобразным воспоминанием о нем», – заявил он.

«У меня, как и у всех вас, было ощущение, что я самая любимая ученица Флорида Имамахметовича. Такой он был человек»

Ценностей, которые транслировал Флорид Агзамов, до сих пор придерживаются его ученики, продолжила главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

«Без «цифры», гаджетов, компьютерных технологий он и его команда дали нам прекрасное образование. Мы видели, что эти люди нас любят, готовы за нас заступиться в любую минуту. Они в каждом студенте видели личность. Они давали нам такие уроки, которые мы помним до сих пор. И мы остаемся преданными агзамовской школе журналистики», – отметила она.

Преподаватель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Татьяна Спирчагова упомянула, что такая же встреча, посвященная памяти Агзамова, состоялась 20 лет назад по случаю 70-летия со дня его рождения.

«У меня, как и у всех вас, тоже было ощущение, что я самая любимая ученица Флорида Имамахметовича. Такой он был человек. Он всегда поддерживал студентов. И наши добрые слова о нем только подтверждают, что в том числе благодаря ему мы стали хорошими людьми. Он верил в нас, и мы его не подводим», – подчеркнула доцент.

«Действительно, вы стали великолепными людьми, потому что ваш учитель был достойный, великий человек, можно сказать, гений своего места», – добавила невестка легендарного декана Елена Агзамова.

Она также сообщила, что работает над тем, чтобы возродить студенческую премию имени Флорида Агзамова. Кроме того, она прорабатывает вопрос с руководством Башкортостана об увековечении его памяти и в этой республике.

«Может быть, там, где он учился, тоже установить памятную доску. В общем, сделаем какое-то памятное место», – сказала Агзамова.