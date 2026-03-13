Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

Церемония возложения цветов к мемориальной доске Флорида Агзамова прошла в Казани в рамках международного медиафорума, посвященного 90-летию со дня рождения Флорида Агзамова.

На церемонию пришли родственники Флорида Агзамова, и.о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Васил Гарифуллин, а также ученики Агзамова: генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, руководитель ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов и другие.

По словам Шамиля Садыкова, Флорид Агзамов был «солнцем журналистики» Татарстана.

«Без тебя не было бы нас, жизнь была бы совсем другой, другой была бы журналистика. Без тебя ничего бы этого не было», – обратился Садыков к Агзамову на церемонии.

«Думаю, если бы он был сегодня жив – хотя у истории, к сожалению, сослагательного наклонения нет – многих ошибок и трагедий, которые произошли за эти годы, возможно, их можно было бы избежать», – рассказал журналистам председатель Общественного фонда татарской культуры РТ им. Вагапова Рифат Фаттахов.

«Он нас учил, что в журналистике самое главное – гуманизм. Ты не можешь рубить с плеча или выступать судьей, но ты должен помочь человеку, который обращается к тебе за помощью, решить проблему самым гуманным способом», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова.

Международный медиафорум «Человек и цифровое пространство» проходит с 12 по 13 марта на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Форум также посвящен 90-летию со дня рождения основателя казанской школы журналистики Флорида Агзамова. В нем принимают участие исследователи медиасферы, преподаватели, студенты и практикующие специалисты в области СМИ.

Напомним, основатель казанской школы журналистики Флорид Агзамов долгие годы возглавлял кафедру журналистики КГУ имени Ульянова-Ленина (ныне – КФУ), а его ученики сегодня работают и руководят ведущими средствами массовой информации Татарстана.

В память об ученом в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ действует именная аудитория. Кроме того, в 2016 году на доме, где он проживал последние годы, была установлена мемориальная доска. Ежегодно в университете проходят научные чтения, посвященные его научному и педагогическому наследию.