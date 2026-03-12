Международный медиафорум к 90-летию Флорида Агзамова открылся в КФУ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный медиафорум «Человек и цифровое пространство» открылся в КФУ. Он проходит 12-13 марта на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ и посвящен 90-летию со дня рождения основателя казанской школы журналистики Флорида Агзамова.

Участниками форума стали исследователи медиасферы, преподаватели, студенты и практикующие специалисты в области СМИ. Они обсуждают развитие медиапространства России, трансформацию журналистики в условиях цифровизации, а также влияние искусственного интеллекта на общество и медиакоммуникации.

Васил Гарифуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как отметил и.о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Васил Гарифуллин, мероприятие продолжает традицию научных чтений, посвященных памяти ученого, однако в этом году они впервые проходят в формате международного медиафорума.

С приветственными словами на открытии выступили руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Они отметили, что современные технологии существенно меняют медиасреду и требуют новых подходов к работе журналистов.

Айдар Салимгараев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Искусственный интеллект, безусловно, облегчает жизнь и открывает новые возможности. Но вместе с этим мы сталкиваемся с целым рядом новых проблем, которые обществу и профессиональному сообществу еще предстоит решить», – подчеркнул Салимгараев.

Аминов, в свою очередь, заявил, что в основе журналистской профессии должен оставаться человек.

«В центре нашей с вами деятельности – человек. В основе ее любовь к человеку, надо любить людей. Только тогда можно работать в журналистике. Надо обязательно стараться им помочь», – сказал он.

Ильшат Аминов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Говоря о современных вызовах, Аминов отметил, что развитие искусственного интеллекта ставит перед обществом новые гуманитарные вопросы, в том числе связанные с защитой личных данных и цифровой идентичности.

«Нам не принадлежит наш образ сегодня, нам не принадлежит наш голос. Их могут взять и использовать в каких угодно целях», – предостерег он.

Фото: Союз журналистов РТ

Напомним, 11 февраля основателю казанской школы журналистики Флориду Агзамову могло бы исполниться 90 лет. Он долгие годы возглавлял кафедру журналистики КГУ имени Ульянова-Ленина (ныне – КФУ), а его ученики сегодня работают и руководят ведущими средствами массовой информации Татарстана.

В память об ученом в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ действует именная аудитория. Кроме того, в 2016 году на доме, где он проживал последние годы, была установлена мемориальная доска. Ежегодно в университете проходят научные чтения, посвященные его научному и педагогическому наследию.