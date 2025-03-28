Об успехах «Народного инспектора»: «За сообщения о нарушении ПДД уже выплачено 200 тысяч»

Результаты работы обновленной версии приложения «Народный инспектор» доказали его эффективность. За сообщения о нарушениях правил дорожного движения выплачены уже более 200 тысяч рублей. «Татар-информ» напоминает, за что именно можно получить деньги в приложении.





Фото: скриншот приложения

«Более 200 тыс рублей выплачено за сообщения о нарушении ПДД»

За полгода с момента запуска в Татарстане обновленной версии приложения «Народный инспектор» его скачали уже почти 70 тысяч раз. С момента введения системы поощрений за сообщения о нарушениях правил дорожного движения пользователям приложения были направлены более 450 выплат. Обновление, говорят в Госавтоинспекции Татарстана, доказало свою актуальность и привлекло массу новых пользователей.

«На сегодняшний день, спустя полгода работы обновленной версии, нам было подано 8 267 заявок и это только по платным категориям. На сегодня нашим пользователям было выплачено более 200 тысяч рублей. Заявки на вознаграждение занимают около 10% от всех заявок», – рассказал первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Татар-информ» рассказывал, что в приложении «Народный инспектор» семь оплачиваемых категорий. Напомним, за что неравнодушные граждане могут получить денежное вознаграждение:

если стали свидетелями загрязнения окружающей среды, а именно выгрузки или сброса отходов производства из автомобилей, то за видео этого нарушения можно получить 1 150 рублей;

за видео не пристегнутого ремнем безопасности водителя или мотоциклиста без мотошлема – 300 рублей;

за видеофиксацию проезда на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика – 300 рублей;

за видео нарушения требования остановки перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора – 230 рублей;

за видео выезда на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления – 1 440 рублей.

за видео непредоставления преимущества в движении пешеходам – 435 рублей;

за видео водителя за рулем с телефоном во время движения – 435 рублей.

Приложение работает таким образом, что при его открытии сразу включается камера – это позволяет сразу снять правонарушение. После идет этап заполнения заявки, в том числе заполнение пунктов, куда переводить денежные средства, при обращении по одной из семи категорий.

«На данный момент в центре Казани и в целом по городу часто возникают проблемы со связью и определением геопозиции. В приложении "Народный инспектор" не возникает таких проблем, так как адрес можно вбить вручную или поставить геоточку на карте самостоятельно», – рассказал Илья Начвин.

Однако, не секрет, что любой штраф можно оспорить. Достаточно обратиться в суд, и доказать свою правоту, тогда суд отменит штраф и его можно не оплачивать. Что же делать в таком случае? Ничего. Средства сообщившему о нарушении выплачиваются независимо от того, оплатил нарушитель штраф или нет.

«Оплата поступает только после того, как вынесено постановление об административном правонарушении. Далее, вне зависимости от того, что будет происходить, – оспорят штраф или нет, обратившийся получит свое вознаграждение», – рассказал Илья Начвин.

Фото: скриншот приложения

«Ваша сознательность – вклад в создание безопасного дорожного сообщества»

В целом за все время работы приложения «Народный инспектор» – за десять лет – его скачали более 300 тысяч раз. Государственная система «Народный инспектор» была введена в эксплуатацию в 2014 году. Задумка была в том, что сознательные граждане, увидев нарушение ПДД, фиксируют его отправляют в информацию в систему.

Модераторы сортируют поступившую информацию, а после направляют данные о нарушении в Госавтоинспекцию, где все изучат и если нарушение действиетльно имело мест быть, виновнику выпишут штраф. Приложение реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Из 21 категории в приложении ‘’Народный инспектор’’ оплачиваемы семь. За обращение по ним заявителю выплатят 25% от штрафа, который выпишут нарушителю», – рассказал Илья Начвин.

Илья Начвин отмечает, что после введения обновленной версии приложения, на дорогах стало безопаснее Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Пользователи и сам Илья Начвин отмечают, что после введения обновленной версии приложения, на дорогах стало безопаснее. Водители стали меньше нарушать ПДД – понимают, что теперь им нужно бояться не только дорожных камер и сотрудников ГАИ, но и других участников движения.

«Хотелось бы поблагодарить всех за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к обеспечению безопасности и правопорядка на дорогах нашей республики. Ваша бдительность создает более безопасную среду для всех участников движения. Каждое зафиксированное нарушение – это потенциально предотвращенная трагедия, шанс для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Призываем всех пользоваться правом принимать участие в повышении безопасности дорожного движения путем направления уведомлений о нарушениях правил дорожного движения. Ваша сознательность – важный вклад в создание безопасного и ответственного дорожного сообщества», – рассказали в Госавтоинспекции Республики Татарстан.