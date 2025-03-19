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Общество 19 марта 2025 08:16

С осени через «Народный инспектор» в РТ поступило более 8 тыс. заявок о нарушениях ПДД

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С сентября прошлого года в обновленное приложение «Народный инспектор» по категориям с вознаграждением поступило 8096 заявок о нарушениях ПДД. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минцифры РТ.

Самыми популярными среди пользователей стали следующие категории нарушений:
- Проезд на запрещающий сигнал светофора — 3251 сообщение;
- Движение по встречной полосе — 2132 сообщения;
- Выезд за стоп-линию — 1461 сообщение.

Сейчас «Народный инспектор» охватывает 21 категорию нарушений, включая семь видов, за которые предусмотрено денежное вознаграждение. Среди них: отказ уступить дорогу пешеходу, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, движение по встречке, управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем и сброс мусора из транспорта.

Процедура отправки жалобы предельно проста: нужно лишь снять нарушение на камеру и заполнить заявку, где автоматически определяется местоположение. Затем заявитель добавляет необходимые данные для получения выплаты. После рассмотрения заявление передается в Госавтоинспекцию. Если правонарушение подтверждается, вознаграждение поступает заявителю.

Максимальная сумма выплат предусмотрена за видеоматериалы о выезде на встречную полосу — 1440 рублей.

Приложение доступно для скачивания в магазинах RuStore, Google Play и App Store. Всего с момента запуска программы в 2014 году ее установили более 327 тысяч раз.

Напомним, в сентябре 2024 года на международном форуме Kazan Digital Week обновленное приложение «Народный инспектор» презентовал Раису РТ Рустаму Минниханову глава Министерства цифрового развития РТ Айрат Хайруллин. Приложение позволяет фиксировать правонарушения с автоматической фиксацией места и времени правонарушения.

#нарушение пдд #народный инспектор
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