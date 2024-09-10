«Будем растить сознательное общество»: за съемку каких нарушений ПДД жителям РТ заплатят

Согласно новому постановлению, жители республики, ставшие очевидцами следующих видов нарушений ПДД и снявшие их на видео, будут получать денежное вознаграждение Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

«Смертность на дорогах РТ выросла и с этим необходимо бороться»

Приложение «Народный инспектор» накануне получило вторую жизнь – за снятое на видео нарушение правил дорожного движения теперь татарстанцы смогут получать вознаграждение. Денежная премия будет равна четверти от суммы штрафа, предусмотренного Административным кодексом.

Мера эта, скорее, вынужденная – это еще один из способов снизить аварийность на дорогах Татарстана. Совсем недавно в Кабинете Министров республики Главный Государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов напомнил цифры печальной статистики.

За 7 месяцев этого года на дорогах республики были зарегистрированы больше полутора тысяч ДТП, в которых 173 человека погибли и больше двух тысяч человек получили различные травмы. Пока Рустем Гарипов говорил, на мониторы вывели имена всех 148 погибших за десять лет на дорогах республики детей. Глава Госавтоинспекции подчеркнул: эти дети – не просто данные статистики, а реальные люди. Только за этот год в ДТП погибли восемь юных татарстанцев.

«Это боль и утрата не только родителей, но и общества, и государства. Предстоящий осенний период предзнаменует всплеск аварийности на дорогах. В прошлом году с сентября по октябрь произошло 91 ДТП, в которых погибли 7 детей и были ранены 92 ребенка. Для нас даже один пострадавший ребенок – это уже трагедия», – отмечал главный государственный автоинспектор Татарстана.

Фото: © скриншот из приложения

За какие именно нарушения ПДД заплатят?

Первую версию «Народного инспектора» запустили еще в ноябре 2014 года, к июню 2020 года татарстанцы подали больше трехсот тысяч заявок о нарушениях. Накануне стало известно, что утвержден порядок вознаграждения пользователей системы «Народный инспектор». Постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Государственная информационная система «Народный инспектор» позволяет пользователям через специальное приложение на мобильных телефонах регистрировать случаи нарушения ПДД. Отснятые материалы направляются в подразделения Госавтоинспекции для дальнейшего рассмотрения и принятия мер к нарушителям. Нарушение ПДД снимается на видео, длительность которого должна быть 30 секунд, снят ролик должен быть непосредственно в момент совершения правонарушения.

Вот категории нарушений ПДД, став очевидцами которых и сняв их на видео, татарстанцы смогут получить вознаграждение.

Если стали свидетелями загрязнения окружающей среды, а именно выгрузки или сброса отходов производства из автомобилей, то за видео этого нарушения можно получить 1 150 рублей.

За видео непристегнутого ремнем безопасности водителя или мотоциклиста без мотошлема – 300 рублей.

За видеофиксацию проезда на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика – 300 рублей;

За видео нарушения требования остановки перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора – 230 рублей;

За видео выезда на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления – 1 440 рублей.

За видео непредоставления преимущества в движении пешеходам – 435 рублей.

За видео водителя за рулем с телефоном во время движения – 435 рублей.

«Сумма выплачиваемого вознаграждения составит 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа применяемой статьи Административного кодекса РФ (без учета налогов и сборов) и 10 процентов от суммы административного штрафа по ч. 3 1 ст.8.2 КоАП РФ с учетом НДФЛ», – говорится в постановлении Кабмина РТ.

Проще говоря, татарстанец получит 25% от полной суммы штрафа, предусмотренного Административным кодексом

Выплаты будут идти в безналичной форме не позднее 40 рабочих дней после вступления постановления о нарушении ПДД в законную силу.

Нюансы и внешний вид приложения «Народный инспектор»

Обновленное приложение «Народный инспектор» презентовали накануне на международном форуме Kazan Digital Week. Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин представил его Раису РТ Рустаму Минниханову. Министр подчеркнул, что оно направлено на развитие осознанного гражданского общества.

«Наша задача – вовлечение общественности в контроль за водителями и соблюдением правил дорожного движения через наш мобильный сервис „Народный инспектор“. Он позволяет нам видеть свидетельства о правонарушениях в области дорожного движения и направлять в ГИБДД. Пользователи могут снимать видео правонарушений, например: выезд на встречную полосу, нарушение правил парковки, использование телефона во время движения и многое другое», – сказал накануне на круглом столе первый заместитель министра цифрового развития РТ Илья Начвин.

Интересная особенность приложения в том, что, став очевидцем нарушения ПДД, можно не терять драгоценное время – не вводя данные, можно нажать на большую красную кнопку, как только приложение включится, и сразу же начать сьемку. В это же время автоматически выставится геопозиция.

Фото: © скриншот из приложения

Если что-то пошло не так, или сбоит GPS, то после остановки записи можно выбрать файл из галереи своего телефона и уточнить адрес, где было совершено правонарушение. Также можно будет уточнить категорию нарушения. В настройках приложения необходимо будет ввести свой номер телефона и указать ваш банк.

Фото: © скриншот из приложения

Сообщить в Госавтоинспекцию через приложение «Народный инспектор» можно будет о нарушении ПДД по 21 категории, но платить будут только за информацию о семи из них. Внутри приложения они помечены иконкой с желтым подарком. В большинстве своем это нарушения, которые совершаются в движущемся автомобиле. Это сделано для того, чтобы граждане не злоупотребляли бдительностью.

Итак, вознаграждение можно будет получить за сообщения о нарушениях ПДД по следующим категориям:

1. создание помехи движению пешеходов;

2. проезд на запрещающий сигнал светофора;

3. выезд за стоп-линию при запрещающим сигнале светофора;

4. движение по встречной полосе;

5. непристегнутый ремень безопасности;

6. разговор по телефону во время движения;

7. сброс отходов с транспортного средства.

В приложении можно будет отслеживать статус вашей заявки, это отдельная вкладка, вот так она выглядит:

Фото: © скриншот из приложения

Уже в ближайшее время приложение появится на всех площадках, сейчас оно доступно только на RuStore.

«В данный момент приложение можно установить через RuStore, в App Store и Play Market оно проходит последние этапы модерации. Думаю, что на этой неделе станет доступно. Жители, которые будут помогать ГИБДД, будут получать компенсацию. Это все сделано не для того, чтобы поощрять отдельно взятых граждан, а для того, чтобы у нас был правопорядок на дорогах в первую очередь», – отметил Илья Начвин.