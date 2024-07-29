Об отъезде на СВО сказал из поезда: 50-летний житель РТ исполнил мечту детства

Житель Кайбицкого района Татарстана, подписав контракт с Министерством обороны РФ, осуществил мечту своей молодости о военной службе. Рустем Сайфутдинов ушел на передовую в мае прошлого года.

Желание быть военным жило в душе Рустема с детства. Уроженец села Чутеево с детства мечтал стать защитником Отечества. Но когда он достиг юношеского возраста, из-за травмы позвоночника его не призвали на службу в армию. Однако теперь желание всё же сбылось.

«Сразу после начала мобилизации хотел по собственному желанию отправиться в зону специальной военной операции. Я не мог оставаться равнодушным, зная о происходящих событиях. За Родину готов отдать даже свою жизнь», — сказал он.

«Доволен, что добился своего, что желание осуществилось. Подписал контракт и уехал. Никто из близких не знал, что собираюсь на спецоперацию, а узнав — не поверили. Всем говорил, что устраиваюсь на работу. Своей семье сообщил лишь тогда, когда сел в поезд. Доехали до Севастополя, боевое слаживание проходили в Артемовске», — добавил боец.

Рустем Сайфутдинов стал пулеметчиком в бригаде морской пехоты. 1 февраля он был тяжело ранен и до 29 апреля находился в госпитале. В настоящее время он проходит реабилитацию в родных краях, поправляет здоровье.

«Лечился в госпиталях в <...> Санкт-Петербурге и Калининграде. Я был в восторге от единства и великодушия местных жителей. Совершенно незнакомые люди навещают раненых солдат, приносят гостинцы. Постоянно приходят волонтеры», — заметил боец.

Находящемуся в госпитале солдату могли в некоторой степени помочь надежды и молитвы близких. Сообщить об отъезде в зону спецоперации своему отцу, 86-летнему Алтынбаю Сайфутдиновичу, сын не решился. Вынужден был сказать, что его отправляют на работу в дальние края. Алтынбай ага узнал об этом только спустя три-четыре месяца. Поначалу обиделся на сына и даже не хотел разговаривать с ним по телефону, но постепенно отошел.

Супруге Алсу тоже было нелегко. «Хорошо помню тот день, когда муж позвонил по телефону и сказал, что уехал на спецоперацию», — вспомнила она.

«Сначала не поверила, подумала, что шутит. Когда поняла, что говорит правду, умоляла его не уезжать, вернуться домой. Но было уже поздно, поезд уехал, Рустем был в пути», — отметила Алсу Сайфутдинова.

Когда дети спрашивали, почему папа не приезжает домой, Алсу говорила, что он на работе. Но долго утаивать не получилось. Увидев фотографию Рустема в военной форме, восьмилетняя Рамина сделала вывод: «Наш папа на войне».

Сила духа Рустема Сайфутдинова вызывает у всех его знакомых уважение. Превратностей в его судьбе было достаточно. От него ушла первая жена, оставив ему грудного ребенка.

Шестимесячного Раиса воспитывали втроем: отец и бабушка с дедушкой. В эти нелегкие годы одинокий мужчина не спешил создавать семью, решив посвятить себя воспитанию сына. Раис, окончив медицинский колледж, в настоящее работает в одной из поликлиник Казани. Сейчас ему 25 лет, он создал семью, с супругой Фаридой они коллеги: она тоже медработник.

«Это наша профессия. Моя бабушка Зоя выросла в Хозесанове. До Великой Отечественной войны ее направили в Чутеево работать фельдшером-акушером. Здесь она вышла замуж за участкового Мирзатина. Мама Рузания тоже всю жизнь работала в селе фельдшером. Я и сам, окончив медицинское училище, год проработал массажистом в Турминской больнице. Вот ведь как получилось: моя вторая супруга тоже оказалась медсестрой», — рассказал Рустем Сайфутдинов.

Восемь лет назад, в 42 года, он снова создал семью. Сегодня пятидесятилетний мужчина — отец троих детей. У него с Алсу подрастают две дочери — Рамина и Самира. Шестилетняя Самира мечтает стать хирургом. Близкие Рустема гордятся, что он решил отправиться на спецоперацию и ни разу не пожалел о подписании контракта.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Фариды Сайрановой.