ОАК планирует до 2030 года произвести 70 самолетов Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация намерена до 2030 года построить 70 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

«В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно», — отметили в госкорпорации.

Ранее Соединенные Штаты и Европейский Союз полностью запретили поставки самолетов Airbus и Boeing и комплектующих к ним в Россию. Именно этим обусловлена необходимость серийного производства Ту-214.

Накануне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил о запуске производства первых 20 самолетов Ту-214.

До этого вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего визита на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова рассказал, что на предприятии планируется поэтапно наладить выпуск как минимум десяти самолетов Ту-214 для гражданской авиации.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что задача вполне посильная. «Необходимо модернизировать и подготовить производство под десять самолетов. Наша часть — подготовка кадров, специалистов, инженеров, рабочих. Мы с этой задачей справимся», — заверил руководитель республики.