ОАК запустила программу по производству 20 самолетов Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готовится к производству 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 взамен иностранных Boeing и Airbus.

«В ближайшее время должны нарастить (серийность). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214», - сообщил ТАСС глава корпорации Юрий Слюсарь.

Как уточнил ТАСС официальный представитель ОАК, это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет.

Ранее заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов в ходе своего визита на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова сообщил, что на предприятии планируется поэтапно наладить выпуск как минимум десяти самолетов Ту-214 для гражданской авиации.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что задача вполне посильная. «Необходимо модернизировать и подготовить производство под десять самолетов. Наша часть — подготовка кадров, специалистов, инженеров, рабочих. Мы с этой задачей справимся», — заверил руководитель республики.

Минниханов также пояснил, что инфраструктура будет полностью готова к моменту наращивания производства.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Пассажировместимость ­— 210 человек. Авиалайнеры производятся на Казанском авиационном заводе. В настоящее время они используются в целях специального назначения, в том числе СЛО «Россия» и Министерством обороны РФ.