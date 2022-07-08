«О поступке сожалею, не хотел этого»: зарезавший супругов челнинец отправился за решетку

В колонию строгого режима отправился житель Набережных Челнов, зарезавший супругов в элитном поселке. Точку в нашумевшем деле сегодня поставил Верховный суд Татарстана. Сам подсудимый уверял, что все вышло случайно, убивать пожилую пару он не хотел. Подробности трагедии – в репортаже «Татар-информа».

Держа в руках листок с подготовленной речью, дрожащим голосом 50-летний житель Набережных Челнов Ренат Зиннуров стал с ужасом вспоминать о событиях прошлого года. Говорил, что сильно раскаивается, просил суд сурово не наказывать.

«Я очень сожалею о случившемся. Сильно раскаиваюсь и прошу прощения у родных погибших за те ужасы, что им пришлось пережить. Я не хотел этого», – обратился с последним словом к суду Зиннуров.

В июне прошлого года жизнь некогда примерного семьянина разделилась на «до» и «после». В элитном коттеджном поселке Боровецкий Зиннуров жестоко расправился с пожилыми супругами и едва не зарезал домработницу. На телах погибших эксперты насчитали десятки ударов ножом и молотком. Убив пенсионеров, Зиннуров забрал из дома ценные вещи, сел в их автомобиль и попытался скрыться. Его задержали по горячим следам.

Челнинцу было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц с особой жестокостью, покушении на убийство и в угоне автомобиля. Свою вину Зиннуров полностью признал.

«Я очень сожалею о случившемся. Сильно раскаиваюсь и прошу прощения у родных погибших. Я не хотел этого», – обратился с последним словом к суду Зиннуров. Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Убил супругов ножом и молотком

Как установило следствие, Ренат Зиннуров проработал у супругов 15 лет, помогал им по хозяйству. В последнее время отношения между ними стали заметно накаляться.

«У погибших был бизнес, связанный с пошивом штор на заказ. Изначально Зиннуров занимался тем, что в квартирах клиентов устанавливал гардины. Когда начиналась торговля, заказов было много, и работники ателье не сидели без дела. В последние годы поток покупателей иссяк. Потребность в мастерах по установке гардин отпала. Супругам пришлось вывести штат и приглашать некоторых сотрудников на работу по мере необходимости», – делились подробностями истории знакомые погибшей семьи.

Незадолго до трагедии Зиннуров набрал кредитов, чтобы построить для своей семьи двухэтажный дом. В какой-то момент у него начались финансовые трудности, а в семье – разлад. Все закончилось тем, что супруга сообщила Зиннурову, что подаст на развод. Это порядком расшатало нервы челнинцу.

В день трагедии, как вспоминал Зиннуров, он пришел домой к супругам. Между ним и хозяйкой дома снова вспыхнула ссора. В какой-то момент он достал нож и накинулся на пожилую женщину. На ее крики прибежала домработница Эльвира. Женщина пыталась остановить Зиннурова и ударила его мотыгой по спине. В ответ челнинец вырвал инструмент у домработницы, женщине пришлось убежать.

В дверях Эльвира столкнулась с хозяином дома, который вышел во двор. Мужчина попытался остановить взбесившегося работника, но тот начал бить его – сначала ножом, а затем молотком. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

«Затем Зиннуров нашел в доме сумку погибшей и вытащил оттуда кошелек, в котором находились 7 тысяч рублей, сотовый телефон, а также ключи от автомобиля, с целью последующего угона. Далее Зиннуров пытался вскрыть сейф, но не смог. Только после этого он покинул место преступления», – следует из материалов дела.

Сев за руль внедорожника Toyota, Зиннуров попытался скрыться. Однако уехать мужчина не успел, его задержали оперативники. Чтобы вытащить Зиннурова из салона авто, полицейским пришлось разбить у внедорожника окна.

Точку в деле о кровавой драме в элитном челнинском поселке сегодня поставил Верховный суд РТ Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я не осознавал, что творил»

С того самого дня Зиннуров находится в СИЗО. Дело о жестоком убийстве было направлено в Верховный суд Татарстана. Оказавшись на скамье подсудимых, Зиннуров настаивал, что обворовывать супругов и тем более убивать их не собирался, мол, все вышло случайно.

«Я не осознавал, что творил. Сразу после совершения преступления я начал приходить в себя и уже осознал, что натворил, поэтому совершил попытку бегства. Я осознал, что я совершил убийство и должен понести за это наказание. Но это не было умышленно, как и не было цели обогатиться», – оправдывался подсудимый.

Между тем прокуратура запросила для подсудимого пожизненного срока лишения свободы.

«Мой подзащитный не заслуживает такого сурового наказания. У него семья, дети, которых нужно поднимать на ноги. К тому же нужно учесть его возраст и то, что он явился с повинной и раскаялся», – настаивал адвокат Зиннурова.

В конечном итоге суд решил отправить Зиннурова на 20 лет в колонию строгого режима.